Bild: John Lamparski/Getty Images Entertainment Cara Delevingne & Rihanna: Wenn Cara schüchtern gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich keine so gute Freundschaft zwischen ihr und Rihanna entstanden. Bei ihrer ersten Begegnung ging Cara ganz entspannt auf Riri zu und sprach zuerst davon, was für eine tolle Performance sie bei der Fashion Show abgeliefert hatte und gab ihr anschließend einen Klaps auf den Hintern. Wer hätte auch eine normale erste Begegnung bei den beiden erwartet?

Bild: Daniel Zuchnik/Getty Images Entertainment

Jennifer Lopez & Leah Remini: Leah war damals mit Marc Anthony befreundet und Jennifer hatte ihn gerade gedatet. Bei einer Filmpremiere wollte Marc die beiden unbedingt einander vorstellen. Leah hatte damals einfach nur gehofft, dass Superstar J.Lo in Echt nicht wirklich so hübsch ist wie im Fernsehen. Als die beiden aufeinander zugingen, machte sie dann das perfekt positionierte Licht für J.Los Schönheit verantwortlich. Der erste Satz bei ihrer ersten Begegnung war also: "Warum bist du so verdammt schön?". Im nächsten Moment hatte sie einfach nur gehofft, dass Jennifer wenigstens dumm ist, irgendwas wollte sie an ihr auszusetzen haben. Zwischen den beiden hat es dann aber auf Anhieb gefunkt! Jennifer spricht von einer direkten Verbindung bei ihrer ersten Begegnung.