Manche Menschen stehen einfach nicht zu ihrem Wort, verdrehen die Wahrheit und sind Freunden und Kollegen gegenüber alles andere als loyal.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Wassermann

Der Wassermann ist nicht unbedingt für seine loyale Ader bekannt. Ganz im Gegenteil: Er zählt zu den Sternzeichen, auf die man sich nicht unbedingt verlassen sollte. Denn er stellt sich selbst immer an erste Stelle. Zuverlässigkeit ist nicht wirklich seine größte Stärke, denn er hat einen ganz eigenen Kopf und danach handelt er auch. In Beziehungen mit einem Wassermann sollte man es lieber langsam angehen und vorsichtig an die Sache herantasten. Erstmal abchecken, wie ernst es dieses Sternzeichen mit der Treue wirklich meint!

Schütze

Auch der Schütze zählt zu den Sternzeichen, die in den meisten Fällen alles andere als loyal sind. Denn er liebt seine Freiheit und nimmt nur ungern Rücksicht auf andere. Schützen sind für ihr impulsives Verhalten und ihre spontanen Entscheidungen bekannt. Wirklich auf sie verlassen kann man sich also nur in den seltensten Fällen. Dieses Sternzeichen braucht ständig Abwechslung und neue Abenteuer und in Beziehungen fühlt sich der Schütze schnell gefangen. Eine ernste Partnerschaft mit ihm aufzubauen ist schwierig. Doch hat man seine harte Schale geknackt, ist definitiv Raum für mehr.

Zwillinge

Dass Zwillinge oftmals zwei Gesichter haben, trifft in diesem Fall leider zu. Denn während dieses Sternzeichen im einen Moment zuckersüß und loyal ist, dreht es dir im nächsten den Rücken zu und lässt dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Zwillinge neigen dazu, nach ihrem eigenen Vorteil zu handeln und denken dabei oft nicht daran, dass sie ihr Umfeld dadurch verletzen. Die Freundschaften dieses Sternzeichens sind deshalb meist nur oberflächlich. Leider spielen Zwillinge einem oft etwas vor, man sollte sich deshalb sehr vorsichtig an eine Freundschaft mit ihnen herantasten.