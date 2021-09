Ein Häftling aus dem Kosovo wurde mit einem skurrilen Problem ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Handy, das er zuvor verschluckt hatte, musste chirurgisch entfernt werden.

Warum der Mann das Telefon geschluckt hat, ist nicht bekannt.

Zweistündiger Eingriff wegen Handy notwendig

In einem Facebook-Post schildert der Chirurg Skener Telaku den außergewöhnlichen Fall. Ein Häftling wurde in seine Klinik in Pristina eingeliefert. Der Grund: Der Mann hatte seit Tagen sehr starke Bauchschmerzen. Den Ärzten erzählt er schließlich sein Geheimnis: Vier Tage zuvor hat er ein Handy geschluckt; ein Nokia-3310-Tastentelefon um genau zu sein. Wie und warum er das Handy geschluckt hat, ist unklar.

Telaku beschreibt, dass eine Operation dringend notwendig war. Denn besonders die Batterie des Handys bereitete dem medizinischen Personal Sorgen. Die Gefahr, dass die ätzende Batteriesäure in den Magen des Häftlings austritt, war groß.

Das Ärzteteam musste dementsprechend schnell handeln und entfernte das Telefon mithilfe einer Endoskopie. Zwei Stunden lang dauerte der Eingriff. Das Nokia 3310 wurde dem Mann schließlich über die Speiseröhre hinausgezogen. Dadurch musste kein Schnitt in dem Bauch vorgenommen werden und das Gerät konnte in drei Teilen vollständig entfernt werden. Folgeschäden soll der Patient übrigens keine haben.