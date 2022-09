Kaum zu glauben, auf welche Ideen Menschen kommen, um ein perfektes Foto zu inszenieren. In Brasilien hat ein Paar einen gesamten Wasserfall blau eingefärbt, um auf ihrer Gender-Reveal-Party zu verkünden, dass es einen Jungen erwartet.

Diese Aktion könnte jetzt heftige Konsequenzen für die beiden haben.

Paar färbt ganzen Wasserfall blau

Bei dieser Geschichte können wir einfach nur unseren Kopf schütteln. Ein Paar in Brasilien hat sich offenbar gedacht, es sei eine besonders kreative und witzige Idee, etwas vollkommen Außergewöhnliches bei ihrer Gender-Reveal-Party zu veranstalten. Also luden sie die Gäste direkt zu einem kleinen Wasserfall ein, um zu verkünden, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Die Angehörigen der beiden staunten nicht schlecht, als sich das Wasser der Naturquelle plötzlich verfärbte und blau wurde.

Nach der Fete teilten die werdenden Eltern ein Video ihrer Aktion auf Social Media. Doch so schnell konnten sie gar nicht schauen, hat sich der Clip auf der halben Welt verbreitet. Doch das Netz war nicht gerade in Feierlaune; viele User:innen verurteilten das Paar aufs Schärfste. Schließlich ist es nicht gerade schlau, die Umwelt mit Farbe zu verpesten. Dazu kommt, dass die Region Mato Grosso, in der dieser Wasserfall fließt, ohnehin mit einer Dürre zu kämpfen hat, wie auch die New York Post berichtet.

Mittlerweile haben die beiden das Video übrigens wieder gelöscht. Doch einmal im Word Wide Web, immer im World Wide Web. Auch die brasilianische Regierung hat offenbar Wind von dieser Umweltsünde bekommen und ist alles andere als begeistert davon.

Ist die Aktion ein Umweltverbrechen?

Lokale Beamte haben das Wasser des Flusses Queima Pé auf Umweltschäden untersucht, wie auch der örtliche Staatssekretär für Umwelt in einer öffentlichen Erklärung bekannt gab. Schließlich dient dieser als wichtige Wasserquelle für Personen, die in der Umgebung wohnen. Einwohner fürchten nun, dass das Trinkwasser durch die blaue Farbe nicht mehr genießbar ist. Jetzt gilt es herauszufinden, mit welchen Mitteln das Paar den Wasserfall eingefärbt hat. Das Ergebnis der Untersuchung ist nicht bekannt. Doch es besteht die Möglichkeit, dass sich die beiden wegen eines Umweltverbrechens verantworten müssen, wie es weiter heißt.

User sind verärgert

Auf Reddit etwa ist diese Aktion viral gegangen. Unzählige User:innen teilten Screenshots des Videos und machten ihrem Ärger Luft. „Gratulation! Ihr werdet die Eltern eines wunderschönen Umweltverbrechens sein“, kommentiert jemand. „Was ist aus dem Anschneiden eines Kuchens geworden?“, fragt sich eine andere Person. Ein Dritter bringt es auf den Punkt: „Warum wird die Natur immer wieder geschädigt, weil diese Menschen denken, sie seien etwas Besonderes?“. Es ist nämlich leider nicht das erste Mal, dass die Umwelt in Mitleidenschaft gezogen wird, nachdem sich jemand etwas „Spezielles“ zur Geschlechter-Verkündung ausgedacht hat.

2020 hat ein Paar in Kalifornien einen ganzen Waldbrand nach der Enthüllung ausgelöst – rund 10.000 Hektar sind dabei abgebrannt. Im Jahr 2019 wurde eine Frau sogar getötet, als es bei der Bekanntgabe zu einer Explosion gekommen ist.

Was sagt ihr zu dieser Aktion? Unfassbar! Es ist wirklich nicht notwendig, der Umwelt so zu schaden. Vielleicht haben sie ja umweltfreundliche Farbe verwendet …

