Langeweile? Von wegen! Der Winter kann zwar oft kalt und trostlos sein, das stimmt. Und ja, bei der vielen Zeit Zuhause ist uns auch oft schnell langweilig … ABER no worries, liebe missen: We got you covered! 😄 Wir haben für euch die coolsten Hobbys gesammelt, damit ihr diesen Winter easy übersteht und auch gleich etwas Farbe in jeden noch so grauen Tag bringen könnt. You’re welcome! 😜

1. Strick dich glücklich

Wisst ihr noch damals: Als unsere Mamas mit absoluter Leichtigkeit in Nullkommanichts dutzende Pullover, Mützen und Co aus Wolle gezaubert haben? Zugegeben, wir waren früher nie so scharf drauf, dieses Hobby selber zu testen – das machen ja nur Omis, oder? Tja, falsch gedacht! 😄 Wir haben uns dieses Jahr wieder an die Stricknadeln gewagt und müssen sagen: Der Entspannungsfaktor ist HOCH! Also, warum nicht einfach ausprobieren? Ran an die Wollknäuel! 🧶

via GIPHY

2. Ab auf die Insel!

Wieder ein grauer Tag, an dem du dich nach ein wenig Farbe im Leben sehnst? Trübes Wetter aus, Entspannung an. 🌞 Am besten noch auf einer Insel 🏝️, auf der du selbst der Boss bist. Geht nicht? Geht doch! Du kannst dir zum Beispiel mit Animal Crossing: New Horizons auf deiner Nintendo Switch dein eigenes Inselparadies zaubern und dich mit dem Spiel einfach mal woanders hinträumen und den Alltagsstress abschalten. We love!

Foto: Nintendo

3. Call us little Picasso

Okay, wir geben zu – ziemlich eindeutig, dass dieser Punkt auch mit in den Artikel musste … Was bringt schließlich mehr Farbe in dein Leben als Malen? 😄 Besorge dir Acrylfarben, Pinsel, eine Leinwand (oder einfach Papier) und male darauf los! Lass deiner Kreativität freien Lauf und lass dich voll und ganz auf die Erfahrung ein … Egal, ob du Talent dafür hast oder nicht – Spaß macht es auf jeden Fall! Kleiner Geheimtipp: Bau Glitzer ✨ in deine Kunstwerke ein, so erhöhst du den Spaßfaktor um ein Zehnfaches! 😉

via GIPHY

4. Ori-was?

Na klar, wir meinen natürlich Origami! Das kennt ihr doch sicher auch noch aus Volksschulzeiten, oder? 😄 Die Kunst des Papierfaltens schaut schwierig aus, aber hat man einmal die grundlegenden Kniffe und Figuren raus, kann man seeehr beeindruckende kleine Kunstwerke basteln und hat ein neues Hobby für sich entdeckt, das unendlich entspannt und fast schon therapeutisch ist. 💓

via GIPHY

5. Grüner Daumen, where you at?

Du wünscht dir Farbe in dein Leben? Nichts kann so bunt sein, wie verschiedenen Blumen und Pflanzen in deiner Wohnung ein neues Zuhause zu geben! ❤️ Auch wenn dein Daumen eher pink als grün ist, kann es ein spannender Zeitvertreib sein, zu planen, welche Pflanzen du in deinem Zimmer aufstellst und zu recherchieren, wie diese am besten gepflegt gehören. Ein englischer Garten wird unser Wohnzimmer zwar keiner, aber Freude bringt’s trotzdem! 😄

via GIPHY