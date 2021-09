Love is in the air, everywhere I look around! Tja, es ist zwar gerade nicht Frühling, aber trotzdem flattern die Schmetterlinge wie wild in unserem Bauch. Denn Herbst ist Kuschelzeit, oder was meint ihr? Wir haben auf jeden Fall vier Serienhighlights für euer nächstes Date in petto. Und wenn es nicht der Schwarm ist, mit dem ihr euch einkuschelt, muss die BFF herhalten! 😉

Die Ibiza Affäre

Die Serie, auf die ganz Österreich mit angehaltenem Atem gewartet hat, klingt zwar auf den ersten Blick nicht unbedingt nach dem perfekten Thema für ein Date. Aaaaaber liebe missen trust us: Das SKY Original “Die Ibiza Affäre” sorgt mit Sicherheit für ordentlich Gesprächsstoff und den ein oder anderen Schmunzler zwischendurch. 😅

Bild: SKY

Der Pass

So richtig zum Fürchten ist die erste Staffel “Der Pass” aus den SKY Originals. Allein der Trailer sorgt schon für Gänsehaut auf unseren Armen und für leichte Panik bei dem Gedanken an den nächsten Perchtenlauf. Aber nun gut, für ein Date kann so ein spannender Thriller ja auch von Vorteil sein, immerhin müssen wir uns dann einfach noch fester an unseren Partner kuscheln. Eignet sich übrigens perfekt für ein Halloween-Date der etwas anderen Art! 👹 Und übrigens: Staffel 2 ist bereits ab nächstes Jahr auch auf SKY zu sehen. Da können noch viele Dates kommen!

Bild: SKY

True Crime Serien

Oder wie wäre es zur Abwechslung mit etwas True Crime am Bildschirm. Die Serien “Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus” und “Verbrechen von Nebenan” befassen sich mit den schockierendsten Kriminalfällen unserer Zeit. Auch hier heißt es: ganz stark sein und den Filmbuddy am besten fest die Hand drücken – die Szenen sind nicht immer etwas für schwache Nerven. 😱 Beide Serien zu sehen auf SKY!

Bild: SKY

Ich und die anderen

Sehr unterhaltsam, aber auch etwas verstörend ist die sechsteilige SKY Originals Serie “Ich und die anderen”. Wie würde es dir wohl gehen, wenn du dir alles wünschen könntest, was du willst? 🤔 Auch hier ist eine Menge Gesprächsstoff vorprogrammiert. Läuft ab sofort auf SKY.

Bild: SKY

SKYnights x missCREATOR

Wir nehmen euch in den nächsten Wochen hautnah zu allen vier Serien mit! Unsere drei missCREATORs Julia, Claudia und Jessica batteln sich nämlich auf unserem Instagram Kanal @missmagazin und in der missAPP in vier SKYnights x missCREATOR. Und so funktionierts: Pro Woche bekommen sie je ein Paket, passend zur einer der vier vorgestellten Serien, zugeschickt. Die darin enthaltene Aufgabe müssen sie dann meistern! Und das Beste: ihre Community wie auch uns lassen sie direkt in ihren Stories teilhaben – Mega Gewinnspiel inklusive! 😍 Also: Stay tuned!

via GIPHY