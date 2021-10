Dass Papageien gerne sprechen und damit auch für virale Clips sorgen, ist allgemein bekannt. Doch “Scooby” aus England schießt den Vogel im wahrsten Sinne des Wortes ab. Denn der Papagei beschimpft seine Besitzerin nahezu immer, wenn sie mit ihm spricht und das mit einem nord-englischen Akzent.

Zu seinem äußerst ungehobelten Wortschatz gehört unter anderem: “Fuck Off!”

Papagei schimpft mit nord- englischem Akzent

Lorraine Gregory arbeitet im James Cook Hospital in Middelsbrough, England. Vor sechs Monaten hat sie den Papagei “Scooby” bei sich aufgenommen, nachdem sein eigentlicher Besitzer gestorben ist. Und seitdem vergeht wohl kein Tag, an dem das Tier nicht für einen Lacher sorgt! Denn seine Lieblingsbeschäftigung: Leute beschimpfen! Und zwar mit einem nord-englischen Akzent. Denn “Scooby” liebt es, “Fuck Off” zu rufen und danach gehässig zu lachen.

Gegenüber der englischen Zeitung Metro verrät die 58-jährige Lorraine: “Er ist wie ein Mensch. Sobald ich meinen Mantel anziehe und das Haus verlasse, sagt er ‘Bye Lorraine‘”. Doch anfangs stand es schlecht um den Vogel. Denn er brachte nur ein trauriges “Hello” raus, das von heftigem Husten begleitet wurde. Das Tier litt damals nämlich an einer Infektion.

Doch jetzt geht es ihm wieder besser und er hat gelernt, Menschen zu antworten – und zu fluchen. Letzteres macht er tatsächlich sehr oft und sorgt damit für Begeisterung im Netz. Denn Lorraine teilt die Videos von “Scooby” auf ihrem Facebook-Account.

“Scooby” der grantige Vogel

Wer’s nicht glaub, sieht sich das Video am besten einfach selbst an! Denn Lorraine Gregory teilt einen Ausschnitt ihres Alltages mit “Scooby”. Darin spielt er in seinem Käfig mit einer Stange und ein paar Ringen. Die Besitzerin fürchtet schon Schlimmes und warnt den Papagei, dass er vorsichtig sein und lieber damit aufhören soll. Ihren Rat nimmt das Tier dabei aber nicht an. Stattdessen beschimpft er sie mit “Fuck Off”. Ab Minute zwei im Video zu hören!

Es scheint, als würde der Papagei wirklich verstehen, was man zu ihm sagt. Denn die Frage, ob er “ein guter Junge sein”, beantwortet er mit einem abrupten “Nein”. Zur Beruhigung: “Scooby” ist nicht immer nur schlecht gelaunt. Er kann durchaus auch lieb sein. Zum Beispiel, wenn er seiner Besitzern “Ich liebe dich” oder “Gib mir einen Kuss” sagt.