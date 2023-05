Am 1. Juni 2023 ab 18:00 Uhr ist es endlich so weit: DAS Finanzevent für Millennials und die Gen Z – die „miss Financial Disco“ – geht im Wiener Palais Wertheim über die Bühne. Sammle in Workshops und bei Speed-Vorträgen nicht nur nachhaltiges Know-How über Finanzen, sondern gewinne außerdem eine Vintage-Tasche von CHANEL und weitere tolle Preise!

Sei dabei und sichere dir ab sofort dein gratis Ticket zum Event und den Workshops- weiter unten geht’s zur Anmeldung!

Was dich erwartet?

Nachhaltiges Know-How über Finanzen sammeln – und dabei auch noch Spaß haben!

Im Silent-Disco-Format könnt ihr an verschiedenen Workshops teilnehmen oder bei Speed Vorträgen auf der Main Stage Insights von Experten aus der Branche zu Themen wie Investment, Vorsorge, Anlagetipps, Pension & Co sammeln.

Lasst den Abend außerdem gemeinsam mit uns in chilliger Afterwork-Atmosphäre mit Free Drinks und DJ-Sounds ausklingen UND sichert euch die Chance auf eine CHANEL Tasche!

Das Programm

17:30 Einlass & Welcome Drinks

18:00 Opening Words mit missChefredakteurin Sarah Lehner & stv. Chefredakteurin Lisa Staltner

18:30 – 18:50 Keynote mit Marietta Babos, Gründerin von Damensache

19:00 – 19:35 Workshops & Vorträge Block 1

Workshop: „Altersarmut – Ohne mich!“, Speakerinnen: Anna Tokmak & Alexandra Flora Erdei, Wiener Städtische

„Altersarmut – Ohne mich!“, Speakerinnen: Anna Tokmak & Alexandra Flora Erdei, Wiener Städtische Workshop: „Planen & Budgetieren: Wie du deine Finanzen erfolgreich im Griff behältst“, Speakerin: Sabrina Wendelberger, Erste Bank

„Planen & Budgetieren: Wie du deine Finanzen erfolgreich im Griff behältst“, Speakerin: Sabrina Wendelberger, Erste Bank Speed-Vortrag: „Bereit für die Rush Hour des Lebens? Meine Tipps, wie du immer Chefin deiner Finanzen bleibst.“ Speakerin: Johanna Ronay, Head of Customer Excellence bei froots

PAUSE

20:10 – 20:45 Workshops & Vorträge Block 2

Workshop: „Get rich slow – Deine Checkliste zum langfristigen, finanziellen Erfolg“, Speaker: David Mayer-Heinisch, Geschäftsführer und Gründer von froots

„Get rich slow – Deine Checkliste zum langfristigen, finanziellen Erfolg“, Speaker: David Mayer-Heinisch, Geschäftsführer und Gründer von froots Workshop: „Aktien gestalten“, SpeakerInnen: Larissa Kravitz, Investorella & Andreas Kern, CEO und Gründer wikifolio

„Aktien gestalten“, SpeakerInnen: Larissa Kravitz, Investorella & Andreas Kern, CEO und Gründer wikifolio Speed-Vortrag: „Tipps für deine finanzielle Unabhängigkeit“, Speakerin: Karin Kraus, Erste Bank

21:15 Gewinnspiel-Auslosung

bis 23 Uhr Afterwork Drinks & Party

Im Anschluss an das Programm könnt ihr bei chilligen DJ-Sounds den Abend entspannt bei einem Glas Wein oder Prosecco ausklingen lassen oder euch bei den Informationsständen unserer Partnern vertiefend über eure favourite Topics informieren.

So funktioniert die Anmeldung

Meldet euch jetzt für das Main-Event und für jeweils einen der Workshops oder Speed-Vorträge im ersten und im zweiten Workshop-Block an. Ihr könnt also insgesamt bei zwei Workshops oder Vorträgen sowie zwei Keynotes teilnehmen.

miss Financial Disco – SpeakerInnen

Marietta Babos, Gründerin von Damensache Damensache ist eine unabhängige Plattform, die das Ziel verfolgt, alle Frauen über Finanzen und Altersvorsorge aufzuklären und zu motivieren, einschlägige Handlungen zu setzen, damit sie ein finanziell selbstbestimmtes Leben in jedem Alter führen können. Damensache ist für ihre Tätigkeit mehrfach preisgekrönt worden. 2021 wurde Gründerin Dr. Marietta Babos für ihre herausragende unternehmerische Leistung zum Thema Finanzbildung von Frauen beim Unternehmer: innen Award von „Die Presse“ und „Frau in der Wirtschaft“ (WKO) ausgezeichnet. 2023 erhielt sie die Minerva Award im Rahmen einer festlichen Gala im ORF.

Anna Tokmak, Wiener Städtische

Alexandra Flora Erdei, Wiener Städtische Bild: ©Alissar Najjar

Sabrina Wendelberger & Karin Kraus, Erste Bank

David Mayer-Heinisch, Gründer von froots Froots ist eine Finanzplattform für digitale Vermögensberatung. Das Ziel von froots besteht darin, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, langfristig ein Vermögen aufzubauen. Bisher war dieser Zugang nur einigen Wenigen vorenthalten. Um das zu ändern, hat David Mayer-Heinisch froots gegründet: „Durch unsere Erfahrung und Technologie machen wir maßgeschneidertes Investieren für alle zugänglich und das zu einem Bruchteil der Kosten. Wir machen den Einstieg so einfach wie nie zuvor und nehmen dir die komplexe, zeitaufwändige und stressige Arbeit ab, die mit Investieren verbunden ist. Das Einzige, was du tun musst, ist anzufangen. Den Rest erledigen wir.“

Johanna Ronay, Head of Customer Excellence bei froots

Larissa Kravitz, Investorella Larissa Kravitz begann bereits mit 20 als Aktienhändlerin zu arbeiten. Sie hat Bank- und Finanzwirtschaft und Finance (Quantitative Trading & Financial Engineering) studiert und verfügt über eine Aktien- und Derivathandelslizenz, sowie ein Strom- und CO2-Zertifikate-Handels-Diplom und zahlreiche Branchenqualifikationen. Ihr Berufsweg führte sie in den letzten 20 Jahre durch verschiedene internationale Banken, Immobilienfonds, Start-ups und Energiekonzerne. Zuletzt leitete sie eine Stabsstelle eines börsennotierten Immobilienkonzerns und saß im Aufsichtsrat. 2019 entschied sie sich, ihr Herzensprojekt – die Finanzbildung von Frauen – zu ihrem Beruf zu machen. Neben ihrer Tätigkeit als Investorella ist sie Immobilieninvestorin und Mitgründerin der Start-up-Investment-Gesellschaft Founders of Europe.

Andreas Kern, Gründer von wikifolio Andreas Kern ist Gründer von wikifolio, Europas führender Online-Plattform mit Handelsstrategien für Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. Vor der Gründung von wikifolio.com sammelte Andreas Kern mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Payment-Branche. Als Geschäftsführer brachte er die payboxAustria GmbH in die Gewinnzone. Er war Mitbegründer der payolution GmbH, die erfolgreich an Skrill/moneybookers verkauft wurde. Andreas Kern studierte Mathematik und Computerwissenschaften, hat einen Master of Science für Innovationsmanagement der Johannes Kepler Business School Linz und ist ausgebildeter Börsenhändler für Termin- und Kassamarkt.

Sponsoren & Partner