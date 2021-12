Ahhh…das Traumpaar der viertel Staffel von „Die Bachelorette“ hat geheiratet. Jessica Paszka und Johannes Haller gaben sich im verschneiten Zillertal in Tirol das Ja-Wort. Das verriet Jessi nun in ihrer Instagram-Story.

Die beiden haben außerdem bereits ein gemeinsames Kind.

Jessica Paszka und Johannes Haller haben Ja gesagt

Die Bachelorette und der „Bachelorette“-Zweitplatzierte sind nun offiziell Mann und Frau. In einer Traumlocation im Zillertal in Tirol gaben sich die zwei das Ja-Wort. Und an diesem Spektakel ließen die zwei Influencer natürlich auch ihre Insta-Community teilhaben. In der Story postete Jessi dutzende Videos der romantischen Zeremonie in den Bergen. Ganz zur Freude ihrer Fans.

Bild: @jessica_paszka_ / Instagram

In einem traumhaften Kleid mit Schleppe schreitet Jessi mega romantisch zu Elvis Presleys „Can’t help falling in love“ nach vorne zu ihrem Auserwählten. Dass es beinahe Minusgrade im Zillertal hat, dürfte für Jessi an diesem magischen Tag wohl keine große Rolle gespielt haben. Sie hält die eisige Kälte in ihrem wunderschönen (und ärmellosen!) Dress tapfer aus.

Ja nun ist Jessica offiziell eine echte Haller. Schon vor der Hochzeit ließ sie ihre Fans wissen, dass sie den Namen ihres Mannes annimmt. „Also es ist offiziell“, freute sich Johannes nach der Trauung in einem Clip aus Jessicas Story. In diesem präsentiert die Braut auch unter großem Applaus aller Gäste strahlend ihren Ehering.

Dass die Hochzeit in Österreich wie geplant stattfinden konnte, war nicht selbstverständlich. Denn lange Zeit stand die Hochzeit der beiden wegen des Lockdowns auf der Kippe. Doch das Paar ist nun überglücklich, dass es doch geklappt hat.

Haben bereit eine gemeinsame Tochter

Jessica Paszka wurde 2014 als Kandidatin bei „Der Bachelor“ bekannt und suchte dann als Rosenlady 2017 selbst nach ihrem Dreamboy. Johannes Haller kam in dieser Staffel lediglich auf den zweiten Platz. Erst im Jahr 2020 fanden die beiden dann zusammen und verlobten sich kurze Zeit später am Heiligabend. Im Mai 2021 kam ihre kleine Tochter Hailey auf die Welt.