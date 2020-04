WhatsApp baut nun seine Videochat-Funktion aus. Derzeit ist die Teilnehmerzahl der Videogespräche nämlich auf vier Personen limitiert.

In Zukunft verdoppelt das Unternehmen diese Zahl nun auf acht Personen.

WhatsApp baut Videochat-Funktion aus

Während der Corona-Krise herrschen in vielen Teilen der Welt strenge Ausgangsbeschränkungen. Zudem ist die Bevölkerung angehalten, sich sozial zu distanzieren, um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus so gering wie möglich zu halten. Damit man aber nicht zur Gänze auf soziale Kontakte verzichten muss, greifen nun viele Menschen vermehrt zu Videochats. So kann man Freunde, Familie und auch Kollegen zumindest virtuell sehen. WhatsApp ist mit zwei Milliarden User zwar eine überaus beliebte Chat-App, doch was Videotelefonie betrifft, hinkt das Unternehmen bisher noch nach.

So hat man gerade erst den Gruppen-Video-Chat überarbeitet, um Anrufe zu vereinfachen. Momentan dürfen aber nur vier Personen daran teilnehmen. Das will man nun ebenfalls ändern. So hat man Teilnehmeranzahl in der Beta-Version des Dienstes auf acht Personen ausgeweitet. Wabetainfo berichtet, dass die Erweiterung in den Beta-Versionen 2.20.50.25 für iOS und 2.20.133 für Android vorhanden sein soll.

Einige User können Upgrade bereits verwenden

So können einige Nutzer das Upgrade bereits verwenden. Allerdings müssen alle Personen, die am Anruf teilnehmen, die neueste Version installieren. Ansonsten bleibt der Anruf auf vier Personen limitiert. Wann die Erweiterung für alle User uneingeschränkt bereitsteht, ist derzeit noch unklar.