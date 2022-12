Wer derzeit bei H&M stöbert, entdeckt schnell auch Merchandise von beliebten Serien, Filmen und Stars. Eine Freude für Fans! Doch einen stört das Merchandise offenbar sehr: Justin Bieber. Denn er ist mit der Verwendung seines Gesichtes ganz und gar nicht einverstanden.

Auf Instagram ärgert er sich jetzt über das Unternehmen.

Justin Bieber: H&M verkauft Merchandise ohne sein Einverständnis

„Die H&M-Kollektion, die sie von mir gemacht haben, ist Müll und ich billige sie nicht“, schreibt Superstar Justin Bieber in einer Instagram-Story. Gemeint ist offenbar eine konkrete Kollektion, die H&M derzeit verkauft. Auf Hoodies, Taschen und Handyhüllen ist dabei Justin zu sehen, einige Teile haben auch Lyrics von seinem Song „Ghost“. Auf einem Hoodie steht etwa die Songzeile „I miss you more than life“. Einige Sweatshirts und T-Shirts haben auch die Aufschrift „World Tour“; offenbar in Anspielung an Justins Justice World Tour. Anfang 2022 musste er diese aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Es sind Designs, die dem Superstar offenbar ganz und gar nicht gefallen. Denn in seiner Instagram-Story nennt er die Kollektion „Mist“ und betont, dass diese ganz „ohne seine Erlaubnis“ verkauft werde. Deshalb fordert er seine Fans auf: „Kauft sie nicht“. Wie genau Justin auf den Merch aufmerksam wurde, ist übrigens nicht ganz bekannt. Sicher ist jedoch, dass die Fanseite „Justin Bieber Tracker“ die Teile der Kollektion auf Instagram gepostet hat. In den Kommentaren findet sich auch Justin Bieber, der betont: „Wenn alle herausfinden, dass ich nichts von diesem Merch genehmigt habe smh [Anm. ’shaking my head‘]“.

H&M verteidigt Merchandise

Es sieht also ganz so aus, als hätte H&M vorab nicht gefragt, ob sie Justin Biebers Fotos für ihre Kleidung verwenden dürfen. Gegenüber „The Cut“ betont das Unternehmen jedoch in einem Statement: „Wie bei allen anderen lizenzierten Produkten und Partnerschaften hat H&M die ordnungsgemäßen Genehmigungsverfahren eingehalten.“

Justin Bieber verkauft selbst übrigens nicht nur Merchandise bei Touren oder auf seiner Webseite, sondern gründete 2019 auch sein eigenes Modelabel „Drew“. Wie es jetzt mit dem Streit zwischen ihm und H&M weitergeht, ist nicht klar. Laut „Page Six“ soll der Superstar bisher keine rechtlichen Schritte unternommen haben.

Zumindest die Tote Bag mit einer Collage aus Justin Bieber Fotos ist im online Store derzeit noch erhältlich. Bei dem Hoodie mit Justins Lyrics – der übrigens nicht explizit als Justin Bieber Merchandise gekennzeichnet wird – ist ein „Coming Soon“-Hinweis zu sehen.