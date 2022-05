So schnell kann das sexuelle Vergnügen, in einem Albtraum enden. Eine TikTokerin musste operiert werden, weil sie sich einen Vibrator anal eingeführt hatte. Das Sexspielzeug blieb nicht nur in ihrem Po stecken, es vibrierte auch immer weiter.

Auf TikTok teilte die Influencerin ihre Geschichte und das Video ging viral.

Frau verliert Vibrator im Po und muss ins Krankenhaus

Eine kuriose Sextoy-Story erobert gerade die Netzwelt: Die 27-jährige Sophie aus Großbritannien berichtet in einem TikTok-Video über einen Vorfall, der ihr vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Alles begann mit einem Vibrator. Kurz nachdem sie sich diesen nämlich anal eingeführt hatte, musste sie festellen, dass das Sexspielzeug feststeckte. Aber nicht nur das!

In dem Clip erklärt die 27-jährige Mutter: „Er war an, als ich ihn hineinsteckte und er summte weiter.“ Dummerweise seien zu dem Zeitpunkt ihre Kinder zu Hause im Bett gewesen. Da sie aber nicht weiter wusste, habe sie dann den Notruf gewählt. „Sie versuchten, einen Sanitäter zu schicken. Ich sagte, nein, denn ich kann nicht vor dem Morgen ins Krankenhaus gehen, weil niemand wach ist. Also hab ich versucht zu schlafen, was bei dem vibrieren echt nicht leicht war.“

Sie sei dann irgendwann aber doch eingeschlafen. „Als ich aufwachte, war er aus. Man könnte also annehmen, dass die Batterie leer war. Das war ein großer Fehler von mir, das anzunehmen.“ Daraufhin sei sie ins Krankenhaus gefahren, dort wurde sie sofort geröntgt. „Die Ärzte haben versucht, den Vibrator mit ihren Händen herauszufischen, etwa zweimal.“ Nachdem sie aber scheiterten, ging es für Sophie dann letztendlich in den OP-Saal.

Video geht viral

Im Aufwachraum habe das Sexspielzeug, in einer Plastiktüte verpackt, neben ihr gelegen. „Ich drückte auf den Einschaltknopf. Er hat verdammt nochmal funktioniert, wie ist das möglich?“, wundert sich die 27-jährige Mutter.

Nach der ganzen Misere teilt die TikTokerin ihre kuriose Geschichte mit ihren Followern. In dem Clip zeigt sie sogar das Röntgenbild.

Bild: @sophzaloafz / TikTok

Sophies Anal-Anekdote ging prompt viral und so konnte das Video binnen kürzester Zeit bereits zwei Millionen Aufrufe verbuchen. Mit derart viel Aufmerksamkeit dürfte sie allerdings nicht gerechnet haben: Ihr TikTok-Profil ist mittlerweile privat.