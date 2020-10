Um die Pandemie einzudämmen, geht Deutschland ab 2. November in einen Quasi-Lockdown. Die Regierung will die Corona-Infektionswelle mit strengen Kontaktbeschränkungen brechen.

Auf diese Weise soll eine unkontrollierbare Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden. Aber wie genau sieht der “Lockdown Light” in Deutschland aus?

Das sind die Corona-Regeln im deutschen Lockdown:

Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstands erlaubt. Jedenfalls darf man mit maximal zehn Menschen in der Öffentlichkeit sein. Schulen und Kindergärten bleiben offen, allerdings sollen die einzelnen Bundesländer weitere Schutzmaßnahmen treffen.

sollen weiterhin erlaubt sein, allerdings mit einem Hygienekonzept. Schutz von Risikogruppen: Für Bewohner, Beschäftigte und Besucher in Pflege- und Seniorenheimen sowie für Krankenhäuser wurden bereits Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter Massenschnelltests.

Hilfe für Unternehmen

Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen wird der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe gewähren. Der Erstattungsbetrag beträgt 75 Prozent des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für

Erklärung von Angela Merkel

Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am 29. Oktober, warum sie die strengen Maßnahmen für nötig hält. Die Gesundheitsämter seien mit der Ausbreitung überfordert, 75 Prozent der Infektionen können demnach nicht mehr nachverfolgt werden. “Wir befinden uns zu Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage”, erklärte Merkel. Ginge die Entwicklung so weiter, wäre die Intensivmedizin schon bald überfordert, sagte die Kanzlerin und fügte hinzu: “Sie [Die Pandemie] betrifft uns alle.” Die beschlossenen Maßnahmen sind nach ihren Worten daher “geeignet, erforderlich und verhältnismäßig”.