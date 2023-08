Mitte August erhellt der Neumond den Himmel. Höchste Zeit, um uns an ein paar Rituale zu wagen, mit denen wir unserem Glück so nahe wie möglich kommen. Denn diese Mondphase steht für den Beginn von etwas Neuem. Mit anderen Worten: Jetzt ist alles möglich. Also nutzen wir den Moment, um unseren kommenden Monat zu planen und Wünsche zu manifestieren.

Wie ihr das am besten macht, zeigen wir euch hier.

1. Journaling

Eine Praktik, die oft mit Neumond-Ritualen verbunden wird, ist Manifestieren. Hierfür gibt es einige Möglichkeiten. Etwa rein durch Gedanken oder auch schriftlich, mittels Journaling. Unsere Wünsche nehmen so eine konkrete Form an und die Botschaft, die wir damit ins Universum senden, ist klar und deutlich. Wer möchte, kann seine Ziele auch mit auch Neumondwünschen manifestieren. Hier stellt man sich die Frage, was man im kommenden Monat erreichen möchte und welche Emotionen man fühlt, wenn das Wunschszenario tatsächlich eintritt. Auch das Erstellen einer Dankbarkeitsliste kann helfen. Hier gilt das Motto: Wer etwas Positives in die Welt hinausschickt, zieht auch etwas Positives an.

2. Yoga und Meditation

Wer nach einem aktiven und körperlich fordernden Ritual sucht, kann es mit Neumond-Yoga probieren. Die Energie des Himmelskörpers wird hier mithilfe von femininen Yin-Yoga-Übungen gebündelt. Daraus können wir nicht nur Entspannung gewinnen, sondern auch Kraft für das Neue schöpfen. Auch Atemübungen eignen sich bestens dazu, um Altes loszulassen und uns auf Neues einzulassen. Und zwar durch simples Ein- und Ausatmen, in Kombination mit einer Meditation. Dabei konzentriert man sich darauf, sich selbst bewusst zu werden, was man hinter sich lassen möchte und worin man seine Kraft besser investieren könnte.

3. Kristall- und Räucherpraktiken

Ihr fühlt eine spirituelle Verbindung mit dem Mond? Dann könnten Räucher-Praktiken etwas für euch sein, bei denen ausgewählte Kristalle zum Einsatz kommen. Die Kraft von Bergkristall, Mondstein, Citrin und Aventurin bündeln die Manifestationspower und helfen dabei, die eigene Intuition zu stärken. Wenn ihr Palo Santo Holz dazu verwendet, dient das zur Ausräucherung alter Lasten und dem Willkommenheißen neuer Ideen und Träume. Das Räucher-Ritual öffnet den Raum für positive Energien, während die Kristalle dafür sorgen, dass diese sich festigen.