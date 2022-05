Aufregung um die „Mona Lisa“: Im Pariser Louvre hat ein Mann eine Torte auf Leonardo da Vincis berühmtestes Gemälde geworfen. Die Videos von dem Vorfall gehen derzeit viral.

Der Tortenwerfer soll sich als alte Frau verkleidet in das Kunstmuseum geschlichen haben!

Es sind Szenen, die Museumsbesucher nicht alle Tage zu sehen bekommen: Im berühmt-berüchtigten Pariser Kunstmuseum Louvre hat ein Mann eine Torte auf die „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci geworfen. Der Angreifer hatte sich Medienberichten zufolge mithilfe eines Rollstuhls und einer Perücke in das Museum geschlichen. Die Attacke hinterließ zwar sichtbare Spuren auf dem berühmtesten Lächeln der Welt, das Sicherheitspersonal und die Polizei konnten den Täter aber sofort stoppen.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM