Ihr möchtet aus der Ferne mit eurem Partner oder eurer Partnerin knutschen? Klingt unmöglich, doch ein neuer Kuss-Apparat mit „warmen und bewegenden Lippen“ soll genau das jetzt möglich machen. Die Erfindung verspricht körperliche Nähe trotz Distanz und ist vor allem für Paare in Fernbeziehungen gedacht.

Im Netz sorgt die Kuss-Maschine für gemischte Reaktionen.

Student:innen entwickeln Kuss-Maschine

Jeder, der schon mal eine Fernbeziehungen geführt hat weiß, wie belastend die Distanz für eine Partnerschaft sein kann. Zwar ist die Kommunikation dank Facetime, Skype und Co. deutlich besser, als noch vor 20 Jahren zum Beispiel, dennoch kommen viele Paare hier an ihre Belastungsgrenze. Denn auch wenn man den ganzen Tag über miteinander chattet, facetimed oder telefoniert – es fehlt dennoch einfach die physische Berührung. Doch Student:innen in der chinesischen Stadt Changzhou haben sich genau mit dieser Problematik auseinandergesetzt und entwickelten eine Art Kuss-Maschine, die Küsse aufnehmen und senden kann.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Laut der Zeitung Global Times wurde die skurrile Erfindung vom „Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology“ patentiert. Wie die Student:innen auf die Idee gekommen sind? „Während meines Studiums führte ich eine Fernbeziehung mit meiner Freundin, sodass wir nur über das Telefon Kontakt miteinander hatten. Daher stammt die Inspiration für dieses Gerät“, erklärt Jiang Zhongli, der Erfinder des Designs.

Kuss-Apparat verspricht „echte“ körperliche Intimität

Der Kuss-Apparat mit Silikon-Lippen soll nun nicht nur seinem Erfinder, sondern auch anderen Paaren über große Entfernungen „echte“ körperliche Intimität ermöglichen. Wie? Drucksensoren und Aktuatoren sollen die Küsse imitieren, indem Druck, Bewegung und Temperatur der Lippen nachgeahmt werden. Besonders spannend: Neben den Lippen-Bewegungen kann das Gerät sogar die Kuss-Geräusche übertragen.

Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, wieso euch das Ganze irgendwie bekannt vorkommt. Eine ähnliche Kuss-Maschine kam bereits in einer Folge der Serie „Big Bang Theory“ zum Einsatz. In dem TV-Hit sollte der Apparat die Fernbeziehung von Leonard und Leslie erträglicher machen.

Außerdem kam eine ähnliche Erfindung bereits 2016 unter dem Pseudonym „Kissinger“ in Malaysia auf den Markt. Mit einem Silikon-Pad statt mit Kunst-Lippen ausgestattet, war der „Kissinger“ eine schlichtere Version der Kuss-Maschine und erlangte kaum Bekanntheit. Der neue Kuss-Apparat soll nun nicht nur „realistischer“ sein, sondern auch einfacher in der Anwendung. Um einen Kuss zu senden, müssen die Nutzer lediglich eine Handy-App herunterladen und das Gerät mit dem Handy via Bluetooth verbinden. Nachdem sich die Liebenden in der App koppeln, können sie einen Videoanruf starten und Kopien ihrer Küsse schicken. So die Theorie.

„Creepy“

Videos von der Kuss-Maschine gingen in den vergangenen Tagen über China hinaus viral und haben natürlich jede Menge Reaktionen im Netz ausgelöst. Auf Twitter sammeln sich unter dem Werbeclip bereits unzählige Kommentare. Viele finden die Idee amüsant, sehen aber Schwächen im System. „Die Intention ist ja ganz nett, aber wo ist die Zunge?“. Andere hingegen finden die Maschine alles andere als witzig und bezeichneten die Erfindung als „vulgär“ oder „creepy“. Ein User schreibt zum Beispiel auf Twitter: „Was kommt als Nächstes? Remote-Sex? Ich will es gar nicht so genau wissen.“ Einige äußerten auch Bedenken, dass Minderjährige die Maschine verwenden könnten. „Ich verstehe die Erfindung nicht, aber ich bin zutiefst schockiert“, so ein anderer User.

Doch nicht alle sehen die Erfindung negativ oder belächeln sie. So meldeten sich bereits einige zufriedenen Nutzer des Apparats zu Wort. „Meine Partnerin glaubte zuerst nicht, dass man damit küssen kann, aber ihr fiel die Kinnlade runter, als sie es benutzte. Das ist die beste Überraschung, die ich ihr während unserer Fernbeziehung gemacht habe“, schreibt ein Nutzer über das Gerät. „Danke, Technologie.“

Wer jetzt tatsächlich neugierig geworden ist: Die gefühlsechte Kuss-Maschine gibt es auf Chinas größter Online-Einkaufsplattform Taobao zu kaufen. Zwei Paar Lippen kosten hier umgerechnet ca. 80 Euro.