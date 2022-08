Moment mal: Steht es wirklich so schlecht um Hollywoodstar Bradley Cooper, dass er mittlerweile als Ladendieb sein Unwesen treibt? Geht es nach einem Fahndungsfoto aus den USA, das gerade die Runde macht, sieht es tatsächlich so aus, als würde man darauf den „A Star Is Born“-Schauspieler sehen.

Doch in Wahrheit handelt es sich dabei um einen Mann, der Cooper wirklich zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ladendieb sieht aus wie Bradley Cooper

Es gibt bereits so einige Stars, die einen Doppelgänger besitzen, bei denen man schon genauer hinsehen muss, ob es sich dabei um das Original oder das Lookalike handelt. Auch Bradley Cooper hat scheinbar einen Zwilling, mit dem er aber bestimmt nicht verwandt ist. Besonders kurios ist jedoch die Tatsache, wie man auf den Doppelgänger des Hollywoodstars gestoßen ist.

Die Polizei im US-Bundesstaat Georgia ist gerade auf der Suche nach einem Ladendieb und hat daher auch ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Der unbekannte Mann soll in einem Baumarkt nämlich ein Lasergerät für rund 600 US-Dollar gestohlen haben. Die Überwachungskamera in dem Laden hat ihn dabei auf frischer Tat ertappt. Um den Dieb so schnell wie möglich zu stellen, hat die Polizei das Bildmaterial jetzt auf Facebook geteilt.

Doch anstatt hilfreiche Tipps, wo sich der Mann möglicherweise gerade aufhält, hagelte es unzählige lustige Kommentare. Denn das Netz ist sich einig: Der Dieb sieht Bradley Cooper zum Verwechseln ähnlich. So oft wurde ein Posting des Henry County Police Departments wohl noch nie geteilt – mittlerweile weiß auch die halbe Welt darüber Bescheid.

„Harte Zeiten“

Auf die Frage der Polizei, ob jemand diesen Mann kennen würde oder ihn gesehen habe, antwortet eine Userin: „Naja, das ist leicht. Bradley Cooper. Bitteschön“. Eine andere Frau kommentiert: „Man weiß, dass es harte Zeiten sind, wenn Bradley Cooper stiehlt“. Ein weiterer User ist sich nicht sicher, ob es sich hierbei um einen skurrilen Prank handelt oder ob der Mann wirklich nur das Double des Schauspielers ist. „Ich wollte nur kommentieren, dass er wie Bradley Cooper aussieht. Ich bin froh, dass ich [mit der Meinung] nicht allein war. Aber ernsthaft, ist das nicht ein Scherz? Ist das nicht BC [Bradley Cooper]?“, so der Mann.

Anderen wiederum ist die etwas veränderte Statur von dem Cooper-Lookalike aufgefallen. Für seine neue Rolle als Komponist Leonard Bernstein im Film „Maestro“ (erscheint 2023) hat der Schauspieler augenscheinlich abgenommen. Doch das Fahndungsfoto zeigt hier etwas anderes. „Sieht so aus, als hätte Bradley Cooper seine Diät abgebrochen“, stellt jemand fest.

Ob der wahre Dieb mittlerweile gefasst wurde und gleich mal ein Angebot als offizielles Bradley-Cooper-Double angeboten bekommen hat, steht noch nicht fest. Der Langfinger wird sich aber wohl nicht mehr lange verstecken können – immerhin wissen jetzt alle, nach welchem Aussehen sie suchen sollen …