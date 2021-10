Jede von uns wünscht sich doch den perfekten Teint. Dafür gibt es keinen besseren Alltagshelfer als unsere Foundation. Aber auf was müsst ihr achten, damit ihr euch auch die richtige zulegt? Es gibt nämlich einiges, worauf ihr bei der Wahl achten müsst.

Wir haben Tipps für euch, worauf ihr bei eurer Wahl der Foundation im Herbst achten müsst.

Die richtige Textur im Herbst

Im Sommer setzen wir vor allem auf Produkte mit extra leichter Textur oder wählen sogar eine BB Cream. Im Herbst müssen wir uns aber nicht mehr davor fürchten, etwas deckendere Foundation zu wählen. Bei den kühleren Temperaturen darf es ruhig wieder ein wenig mehr sein, denn dem Regen und Wind muss auch unser Make-up standhalten. Hier solltet ihr besonders auf wasserfeste Texturen setzen.

Die Foundation für deinen Hauttyp

Trockene Haut: Wer ständig mit spannender Haut zu kämpfen hat, braucht vor allem ölhaltige Texturen für den schönen makellosen Teint. Auch spezielle Moisturizing Make-ups können Abhilfe schaffen und der Haut die nötige Pflege bieten.

Eine passende Flüssig-Foundation gibt es zum Beispiel von Giorgio Armani: Die Power Fabric Foundation gibt es um 52 € bei Flaconi.at

Fettige Haut: Deine Haut glänzt mega schnell und eigentlich verschmiert euer Make-up sofort, sobald du es aufgetragen hast. Hier sind gerade Mineral Powder Foundations perfekt geeignet, denn sie mattieren und verstopfen deine Haut nicht.

Eine passende Mineral Powder Foundation gibt es beispielsweise von ARTDECO um 20,95 Euro.

Unreine Haut: Kleine Pickelchen verdecken gehört zu deiner Morgenroutine? Und dann setzt das falsche Produkt sogar nochmal einen Pickel obendrauf. Deshalb Finger weg von dickflüssigen Produkten, stattdessen lieber Primer und dann ein lichtreflektierendes Make-up.

Einen passenden Primer gibt es beispielsweise von smashbox: Den Photo Finish Primer um 34 Euro bei Douglas.

Sensible Haut: Rötungen und extrem trockene Stellen sind dein Alltag? Du schminkst dich ab und dein ganzes Gesicht brennt und juckt. We feel you! Beim richtigen Produkt solltet ihr vor allem auf silikonhaltige Texturen setzen, weil sie fettige und trockene Stellen gleichermaßen ausgleichen.

Ein passendes Produkt gibt es unter anderem von Maybelline: Das FIT ME! Make-Up um 9,95€ bei dm.

Normale Haut: Du möchtest mit deinem Make-up eigentlich nur die ein oder andere Unreinheit oder Rötung abdecken? Du Glückspilz, dafür reicht eine CC-Cream! Wenn du aber den umwerfendsten Teint möchtest, dann ist eine lichtreflektierende Foundation perfekt für den schönsten Glow.

Eine passendes Produkt gibt es zum Beispiel von itcosmetics: Die CC+ Cream Oil Free um 32,95 Euro bei Douglas.

Den richtigen Hautton wählen

Wer kennt das Problem nicht? Man steht im Geschäft und möchte den testen, ob eine Foundation zum Hautton passt. Problem: Man trägt ja gerade Make-up. Gut, dass man die Foundation direkt am Übergang von Gesicht zu Hals testet. So stellt ihr auch gleichzeitig sicher, dass am Ende keine Make-up-Ränder enstehen können.