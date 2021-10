Ihr habt gerade den Netflix-Hit “Squid Game” fertig geschaut und seid jetzt voll in den Geschmack von koreanischen Serien gekommen? Wir haben eine Liste für euch von K-Dramen, denen ihr definitiv eine Chance geben solltet. Aber Vorsicht: Binge-watch-Gefahr!

Nach K-Pop und K-Beauty erfreut sich nun das K-Drama immer größerer Beliebtheit.

Diese koreanischen Netflix-Serien solltet ihr gesehen haben

Wer kennt’s? Man ist gerade voll in die Welt des Netflix-Hits “Squid Game” reingekippt und schwupps….da ist das Finale auch schon vorbei! Aber was nun? Gut, dass es in unserer Redaktion wahre K-Drama-Fanatiker gibt. So haben wir auch gleich eine Liste an koreanischen Serien für euch parat, die man als Neuling in der K-Drama-Welt gesehen haben sollte.

Good to know: Bei Koreanischen Serien gibt es häufig nur eine Staffel. Denn der Plot ist von vornherein auf nur eine, in sich geschlossene Staffel ausgelegt. Diese umfasst in den meisten Fällen 16 bis 24 Episoden mit jeweils circa 50-60 Minuten Länge.

1. Crash Landing on You

Bei unserem Ranking landet “Crash Landing on You” ganz klar auf Platz 1. In der koreanischen Serie verlieben sich eine südkoreanische Geschäftsfrau und ein nordkoreanischer Offizier. Nachdem Yoon Se-ri bei einem Unwetter mit ihrem Paraglider buchstäblich über die Grenze geweht wird, versteckt Ri Jeong-hyeok sie und hilft ihr, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Serie hat einfach alles – Witz, Romantik, Action. Sie kann sogar als geschichtlich wertvoll eingestuft werden, da das K-Drama als eines der ersten den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea aufgreift.

2. Itaewon Class

In Südkorea war die Serie “Itaewon Class” letztes Jahr ein enormer Erfolg. In vielen Rankings landete sie auf Platz eins der beliebtesten Serien im Jahr 2020. Das mag vielleicht auch am Hauptdarsteller Park Seo-yoon liegen. Er ist nicht nur in Südkorea ein absoluter Superstar, sondern feiert auch international große Erfolge.

Park Seo-yoon spielt den jungen Park Sae-ro-yi. Dieser hat Rache an der einflussreichen Jangga Group geschworen. Wegen des Sohnes des Firmengründers flog er einst von der Schule und sein Vater wurde im anschließenden Konflikt tödlich verletzt. Die Geschehnisse wurden anschließend von der Jangga Group systematisch vertuscht. Mithilfe seiner Freunde baut er nun ein konkurrierendes Unternehmen auf, um es seinen Feinden heimzuzahlen und den Tod seines Vaters zu rächen.

3. It’s Okay to Not Be Okay

Die ebenfalls 2020 erschienene Serie war international sehr erfolgreich. Neben dem großartigen Cast ist vor allem die hochwertige und gefühlvoll inszenierte Optik der koreanischen Serie hervorzuheben. Auch die perfekt auf die Szenen abgestimmte Filmmusik ist ein Highlight der Serie. “It’s Okay to Not Be Okay“ ist eine unbedingte Empfehlung für alle Fans melancholischer romantischer Serien.

Moon Gang-tae lebt zusammen mit seinem autistischen Bruder Sang-tae, der als Kind Zeuge eines Mordes war und seitdem mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Eines Tages lernt Gang-tae die Kinderbuchautorin Ko Moon-young kennen, die an einer dissozialen Persönlichkeitsstörung leidet. Die drei stellen schnell fest, dass ihre Vergangenheit miteinander verflochten ist und sie gemeinsam die Traumata ihrer Kindheit überwinden können.

4. Sweet Home

“Sweet Home” ist eine südkoreanische Serie mit Horror-, Mystery- und Thriller-Elementen. Der depressive Jugendliche Cha Hyun-soo lebt in einem heruntergekommenen Hochhaus. Eines Tages geschehen merkwürdige Dinge in und um den Gebäudekomplex: Ein tödliches Virus breitet sich aus und Menschen verwandeln sich in Monster. Hyun-soo und eine Gruppe Überlebender verschanzen sich in dem Hochhaus, um sich vor den Kreaturen zu schützen. Schon bald macht sich jedoch Misstrauen breit: Was, wenn einer der Bewohner infiziert ist und zur Bedrohung für die anderen wird?

5. Descendants of the Sun

Die Geschichte mit Krieg, Liebe, Trauer, Wut und Witz brach in Asien im Erscheinungsjahr 2016 alle Rekorde. Vor allem weibliche Fans sind süchtig nach dem heldenhaften Captain Yoo. Der charmante Held im Camouflage-Outfit, seine Liebste, die selbst mit Blutflecken ihrer Patienten im Porzellangesicht noch perfekt aussieht, und ein dramatischer UN-Friedensmissionseinsatz in einem fiktiven, kriegsgeschüttelten Land namens Uruk haben offenbar einen Nerv getroffen. Liebe und Leidenschaft auf dem Schlachtfeld: das zieht immer.