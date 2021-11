In der Nacht auf Freitag war es wieder soweit. Der Mond zeigte sich in voller Gänze. Der Vollmond am 19.11. übt auf uns alle einen Einfluss –doch drei Sternzeichen werden besonders intensiv von ihm inspiriert. Für diese ist es an der Zeit, sich auf die Kraft des Nebelmondes einzulassen! Denn er kann auch äußerst positive Veränderungen mit sich bringen.

Diese drei Tierkreiszeichen beeinflusst der November-Vollmond am meisten.

Krebse

Für Krebse steht dieser Vollmond ganz unter dem Motto Heilung. Vielleicht kommen Gefühle hoch, die lange im Unterbewusstsein geschlummert haben und die Stimmung im ersten Moment trüben. Wenn Krebs-Geborene sich jedoch Zeit für diese Emotionen nehmen und sich ein bisschen zurückziehen, dann können diese alten Wunden heilen. Dadurch kann ein wichtiges Thema auch endlich ganz abgeschlossen werden. Ohne diesen alten Seelenballast können Krebse befreiter und mit neuen Visionen auf das kommende Jahr zusteuern.

Löwe

Der Vollmond erleuchtet für das Sternzeichen Löwe vor allem die Themen Freundschaften. Löwen fühlen sich in den Tagen nach dem Nebelmond besonders eng mit ihren Freunden verbunden. Sie haben zudem das Gefühl, ein starkes Team hinter sich zu haben, das ihnen stets den Rücken stärkt. Das schenkt dem Löwen wiederum ein echtes Gefühlshoch und macht ihn noch stärker, als er bereits schon ist. Der optimale Zeitpunkt, um größere Ziele in Angriff zu nehmen!

Waage

Waagen fühlen sich durch die Energie des Nebelvollmondes besonders inspiriert. Sie sind im perfekten Flow. Während die Arbeit schnell bewältigt ist, die Kommunikation mit dem/der PartnerIn klar und liebevoll ist, schafft es die Waage tatsächlich immer wieder die Balance zu finden. Yoga, Mediationen oder auch Tai Chi helfen ihr dabei und sind ein tolles Vollmond-Ritual, um sich nach einer stressigen Zeit wieder ausgeglichen und fokussierter zu fühlen.