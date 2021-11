Klar, der November ist definitiv nicht unser Lieblingsmonat. Dunkelheit, Kälte, Kargheit – bei manchen Leuten dämpfen die winterlichen Verhältnisse die Lust und Motivation, nach draußen zu gehen und sich mit anderen zu treffen. Doch diese Woche wendet sich das Blatt. Sie ist besonders von dem Vollmond am 19. November geprägt. Vom großen Glück in Liebesdingen bis zu einer positiven Fügung im Job – für manche Sternzeichen läuft es dank Vollmond so richtig gut.

Diese Tierkreiszeichen können sich schon auf den „Bibermond“ am kommenden Freitag (19.11.) freuen.

Auf diese Sternzeichen wirkt sich der Vollmond besonders positiv aus

Am 19. November erleuchtet der sogenannte „Bibermond“ den Himmel und bedeutet für manche von uns jede Menge positive Energie und Veränderungen.

Jungfrau

Für die Jungfrau dreht sich in den Vollmond-Tagen alles rundum die Karriere. Die Energie des Erdtrabanten bringt schicksalshafte Begegnungen oder Informationen in ihr Leben, die sie im Job auf eine neue Ebene bringen können. Von einer Gehaltserhöhung bis zu einem neuen Titel ist laut Horoskop alles möglich. Jetzt um den Vollmond ist es also genau die richtige Zeit, im Beruf nach mehr Verantwortung zu streben. Dann wird die Jungfrau auch endlich für ihre Anstrengungen belohnt.

Schütze

Es ist die Liebe, die sich jetzt im Leben der Schützen zeigt – was für ein Glück! Laut Horoskop treffen Schützen nach dem „Bibermond“ auf den richtigen Menschen, der ihr Leben verändert. Oder sie merken in ihrer bestehenden Beziehung, dass sie die richtige ist. Nächste Schritte warten förmlich auf die Entscheidungen dieses Sternzeichens.

Fische

Eigentlich glaubt das Sternzeichen Fische nicht so ganz an die Vorhersagen des Horoskops, doch nach diesem Vollmond überlegt es sich diese Einschätzung vielleicht nochmal. Bei den Fische-Geborenen läuft es Vollmond sei Dank nämlich ziemlich rund: Fische bekommen ihre Gedanken jetzt geordnet und wissen genau, was sie wollen. Das Glück ist auf ihrer Seite und hilft ihnen dann in der Umsetzung!