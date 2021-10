Tatsächlich sagt unser Sternzeichen viel mehr über uns aus, als wir uns manchmal bewusst sind – besonders in Bezug auf unsere Persönlichkeit. Und manche Sternzeichen stehen in einer interessanten Verbindung zu unserer Intelligenz.

Dabei scheinen diese Tierkreiszeichen mit besonders viel Köpfchen an Herausforderungen heranzugehen.

Wassermann

Der Wassermann besitzt ausgeprägte analytische Kompetenzen und kann vor allem in stressigen Situationen immer einen kühlen Kopf bewahren. Er behält zu jeder Zeit den Überblick, weil er Informationen wahnsinnig schnell aufnehmen kann. Dabei strukturiert die verarbeiteten Informationen mega schnell und das in nur ein paar Sekunden, weshalb er bei stressigen Situationen sofort die richtige Lösung parat hat. Außerdem besitzt er ein lückenloses Gedächtnis, denn er speichert jede noch so kleine Information ab und kann sie sich schnell auch wieder in Erinnerung rufen. Aus diesem Grund fallen Wassermänner gerade in ihrer Schullaufbahn sofort auf.

Skorpion

Der Skorpion durchschaut sofort jede Person, die er kennenlernt. Keiner kann diesem Sternzeichen irgendetwas vormachen, denn es ist besonders begabt, wenn es darum geht, Menschen zu verstehen. Auch, wenn dieses Sternzeichen oft recht arrogant und überheblich wirkt, kann es sich extrem gut in andere Personen hineinversetzen. Seine schnelle Auffassungsgabe von Charaktereigenschaften setzt der Skorpion am liebsten beim Analysieren anderer Personen ein. Aber auch in anderen Lebensbereichen kommt ihm dieses Talent ziemlich nützlich. Dieses Sternzeichen lernt nämlich extrem schnell und setzt sein Wissen auch direkt im wahren Leben praktisch um. Mit seinem ungebrochenen Ehrgeiz und seiner angeborenen Auffassungsgabe kämpft sich der Skorpion in allen Lebensbereichen immer an die Spitze.