Eigentlich scheint in der Beziehung alles perfekt zu sein und es fehlen nur noch der Heiratsantrag und der Schritt vor den Traualtar. Doch irgendwie will er einfach nicht heiraten. Vielleicht liegt es aber auch am Sternzeichen.

Denn diese drei Männer wollen laut Sternzeichen nie Ja sagen.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und die gibt er nur ungern auf. Er will sich von nichts und niemandem einschränken lassen. Und der Gedanke an eine Hochzeit und den ewigen Bund der Ehe löst bei den meisten Schütze-Männern Panik aus. Lieber bleibt er deshalb für den Rest seines Lebens alleine, bevor er das Gefühl hat, er muss Kompromisse eingehen und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Doch trifft er tatsächlich auf die Liebe seines Lebens, wird er das Konzept der Ehe womöglich völlig neu überdenken und trotzdem den großen Schritt wagen.

Löwe

Auch der Löwe kann mit dem Konzept der Ehe irgendwie nicht ganz so viel anfangen. Der Löwe-Mann liebt es im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit von vielen Frauen zu genießen. Würde er sich also dazu entscheiden für immer mit einer Person zusammen zu bleiben, hätte auch er Angst davor keine Freiheiten mehr zu haben und sich verstellen zu müssen. Denn leider denken Löwe-Männer viel zu oft an sich selbst. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja doch die Richtige und brichst den Bann. Sag niemals nie!

Widder

Widder sind bekannt dafür sehr egoistisch und rücksichtslos zu sein. Sie gehen nur selten Kompromisse ein und stellen ihre eigenen Bedürfnisse stets über die der anderen. Der Widder-Mann genießt seine Unabhängigkeit und die will er eigentlich auch nicht aufgeben. Durch eine Hochzeit sieht er diese aber bedroht und ein Heiratsantrag kommt für ihn deshalb erst gar nicht in Frage. Es sein denn, die Frau seines Lebens, die mit all seinen Makeln und Freiheitsängsten umgehen kann, steht vor ihm.