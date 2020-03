Manche Menschen brauchen ständig Abwechslung und langweilen sich, sobald sie das Gefühl haben, in ihrer Beziehung kehrt der Alltag ein. Anstatt offen darüber zu sprechen und eine gemeinsame Lösung zu finden, trennen sie sich lieber.

Vor allem diese drei Sternzeichen fühlen sich oft eingeengt und langweilen sich in ihren Beziehungen ziemlich schnell.

Schütze

Wie wir ja wissen, zählen Schützen zu jenen Sternzeichen, die ihre Freiheit lieben und sich schnell langweilen, wenn sie zu lange Zeit mit demselben Menschen verbringen. Haben sie in einer Beziehung das Gefühl, dass sie eingeengt werden und sie ihre Freiheit nicht mehr genießen dürfen, bekommen sie Angst davor, sich auf Dauer zu langweilen. Wenn sie bereits in der Anfangsphase nur einen Funken von zu viel Alltag spüren oder Kompromisse eingehen müssen, entscheiden sie sich lieber dafür, die Beziehung zu beenden.

Zwillinge

Auch Zwillinge sind Menschen, die viel Abwechslung und Abenteuer in ihrem Leben brauchen. Wenn sie das in einer Partnerschaft nicht finden, dann sind sie auch schnell wieder weg. Zwillinge können sich zudem nur schwer für etwas entscheiden. Denn es könnte ja immer etwas Besseres kommen. Vor allem in Beziehungen stellen sie sich selbst lieber an erste Stelle und denken nur an sich.

Wassermann

Wassermänner sind extrem gesellige Menschen, die ständig von ihren Freunden umgeben sind und es lieben, neue Leute kennenzulernen. Wenn sie das Gefühl haben, ihre Beziehung steht ihnen dabei im Weg, beenden sie diese lieber. Denn das Risiko es könnte ihnen langweilig werden, gehen sie erst gar nicht ein. Beim Wassermann braucht es generell lange, bis er sich öffnet und jemanden findet, an der er sich binden will. Erst wenn er wirklich seine große Liebe gefunden hat, könnte seine Beziehung von Dauer sein.