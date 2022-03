Erst Saucen, dann Hundeparfüm und jetzt Geschirrspülmittel: Queen Elizabeth II scheint auf den Geschmack des Merchandising gekommen zu sein. Ihr Sortiment wird auf jeden Fall immer größer.

Für umgerechnet 18 Euro bekommt man eine Halbliterflasche des Spülmittels.

Royales Spülmittel aus natürlichen Inhaltsstoffen

Kylie Jenner zählt wohl zu den größten Genies der Selbstvermarktung. Sei es Kylie Cosmetics, Kylie Swim, Kylie Baby oder Kylie Skin: Die Milliardärin weiß, was sich verkauft. Doch Kylie bekommt jetzt Konkurrenz in der Selbstvermarktung; und zwar von der britischen Königin Elizabeth II.

Denn diese scheint sich in letzter Zeit auch stark für Merchandising und gebrandete Produkte zu interessieren. Das lässt sich zumindest vermuten, wenn man sich den Webshop ihres Landsitzes im britischen Sandringham ansieht. Denn nachdem die Queen im Jänner 2022 mit zwei eigenen Saucen überrascht hatte, folgte kurze Zeit später auch ein eigens kreiertes Hundeparfüm.

Tja und jetzt widmet sich die Queen dem Thema Haushalt. Denn sie launcht ein eigenes Geschirrspülmittel. Für stolze 18 Euro bekommen Fans jetzt einen halben Liter Royales Spülmittel. Das Produkt soll aus natürlichen Zutaten, die rund um ihr Anwesen wachsen, hergestellt werden. Die „Natural Dish Wash“ hat übrigens die Duftnote „Costal Walks“ und soll dadurch an die Küstenspaziergänge in der Nähe des Anwesens erinnern.

Queen ist ein Abwasch-Fan

Wer sich jetzt denkt: „Was weiß denn die Queen schon vom Geschirrspülen; die hat das doch noch nie selbst machen müssen“, liegt übrigens richtig falsch. Denn 2020 erzählte der ehemalige Butler der Queen, Paul Burrell, in einem Podcast, dass die Queen sehr gerne abspült. „Sie zieht die Geschirrspülhandschuhe an, und wenn sie zur Blockhütte in Balmoral geht, steht sie dort mit ihnen und wäscht ab, während die Hausdame abtrocknet. Sie mag es, sich im Waschbecken die Hände nass zu machen, das ist etwas, was sie tut.“

Es scheint also ganz so, als würde das Spülmittel – ebenso wie das Hundeparfüm – sehr gut zu ihrer „Brand“ passen. Wir fragen uns ja, was als nächstes kommt. Wenn die Queen dem Vorbild der Kardashian-Jenner-Familie folgen würde, wäre es ja eigentlich höchste Zeit für eine Kosmetik- und Skincare-Linie.