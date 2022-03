Der Sohn von Kylie Jenner und Travis Scott ist gerade mal einen Monat alt – und schon trägt er einen neuen Namen. Wie das It-Girl jetzt auf Instagram verraten hat, heißt der Neugeborene nicht mehr Wolf.

Der Name habe einfach nicht mehr zu ihm gepasst, so die 24-Jährige.

Kylie Jenner und Travis benennen ihren Sohn um

Der Name eines Menschen begleitet ihn im besten Fall sein ganzes Leben lang. Hin und wieder kommt es jedoch vor, dass man seinen Namen im Laufe seines Lebens aus diversen Gründen ändert. Meistens vergehen dabei aber etliche Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Bei Kylie Jenner und Travis Scott hat es jedoch gerade mal einen Monat gedauert, bis sie für sich feststellen mussten, dass Wolf vielleicht doch nicht der passende Name für ihren neugeborenen Sohn ist.

Auf Instagram teilt die zweifache Mutter jetzt eine Nachricht mit ihren Fans, in der sie verrät, dass ihr Sohn einen neuen Namen habe. „Zu eurer Information, der Name unseres Sohnes ist nicht länger Wolf. Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige war.“ Da sie den Namen ihres Sohnes aktuell noch überall sehe, habe sie dies nun teilen wollen. Wie Wolf Jacques Webster stattdessen heißt, hat die 24-Jährige jedoch noch nicht verraten.

Bild: Instagram @kyliejenner

„To Our Son“: Emotionales Video zeigt Schwangerschaft von Kylie

Um die Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind für immer festzuhalten, haben Kylie und Travis ein persönliches YouTube-Video veröffentlicht. Dieses trägt den Titel „To Our Son“ und zeigt die Schwangerschaft des „Keeping Up With the Kardashians“-Stars. In dem fast zehn-minütigen Clip sieht man die Reaktionen auf den positiven Schwangerschaftstest, den immer größer werdenden Babybauch von Kylie und die Geburt ihres Babys.

Auch Töchterchen Stormi, die im Jahr 2018 zur Welt gekommen ist, huscht immer wieder durchs Bild. Dann wird es emotional: Die Jenner-Kardashian-Familie meldet sich mit berührenden Botschaften zu Wort. Mama Kris Jenner sowie Kylies Schwestern Kim, Khloé, Kourtney und Kendall bringen darin zum Ausdruck, wie sehr sie sich auf das zweite Baby freuen. Am Ende des Videos hört man sogar die ersten Schreie von Kylies und Travis Sohn, der am 2.2.2022 das Licht der Welt erblickte.