Sie drehen dir das Wort im Mund um und scheuen sich nicht davor, ihre Meinung zu sagen. Egal wie unangenehm die Situation, einige Sternzeichen lassen keine Diskussion aus.

Diese Tierkreiszeichen sind extrem diskussionsfreudig:

Löwe

Der Löwe vertritt seine Meinung, komme, was wolle. Ihm macht es nichts aus, auch öfters mit anderen zu streiten. Immerhin hat er immer recht, zumindest wenn es nach dem Löwen geht. Das Sternzeichen liebt es, über alles zu diskutieren und geht keinem Streit aus dem Weg. Denn nur so kann es sein Wissen unter Beweis stellen und gleichzeitig andere Menschen so richtig kennenlernen.

Zwillinge

Die Zwillinge sind gerne gut informiert und wissen meist über Dinge Bescheid, die ihr Umfeld nur wenig interessiert. Sie lieben es, über alles zu sprechen und aktuelle Geschehnisse zu analysieren. Ist jemand nicht ihrer Meinung, schrecken sie auch nicht vor einer Diskussion zurück. Immerhin gibt es für die Zwillinge nichts Besseres, als eine angeregte Unterhaltung.

Widder

Der ehrgeizige Widder liebt den Konkurrenzkampf, auch, wenn es ums gesprochene Wort geht. Verliert das Sternzeichen die Oberhand in einem Gespräch, so kann es schnell einmal die Nerven verlieren und einen Streit anzetteln. Der Widder ist extrem diskussionsfreudig und lässt sich wirklich auf jede Meinungsverschiedenheit ein. Nur um beweisen zu können, dass er immer recht hat.

Jungfrau

Die Jungfrau ist extrem kompromisslos. Sie muss stets ihren Willen umsetzen und tritt ständig für ihre Meinung ein. Vor großen Diskussionsrunden hat sie keine Angst. Immerhin weiß sie genau, was sie will und wofür sie steht.