Spätestens seit dem Netflix-Hit „Der Tinder Schwindler“ ist der Begriff des Dating-Betrügers wohl vielen von uns bekannt. Dass Liebesbetrüger online aber auch heute noch ihr Unwesen treiben, zeigt jetzt ein Fall aus Großbritannien.

Denn eine Frau verlor fast 140.000 Euro an einen Betrüger.

Frau verliert fast 140.000 Euro an Love Scammer

Könnt ihr euch noch an den „Tinder Schwindler“ erinnern? Ihr wisst schon, jener Mann, der über die online-Datingplattform Tinder Frauen davon überzeugte, ihm massenhaft Geld zu überweisen. Das alles unter dem Vorwand, er sei in Gefahr und brauche Unterstützung. Zahlreiche Frauen fielen darauf hinein; rund zehn Millionen Dollar soll der Mann sich insgesamt erschwindelt haben. Der Fall wurde zu einem riesigen Skandal, den Netflix in eine Doku umwandelte. Und viele von uns dachten sich wohl: „Wie konnte das nur passieren?“ Dass Dating-Betrug aber auch heute noch alles andere als eine Seltenheit ist, zeigt jetzt der Fall von Linda.

Denn auch sie wurde das Opfer eines Online-Liebesbetrügers – und verlor dadurch 120.000 Pfund (umgerechnet rund 139.253 Euro). Dabei sehnte sich die Frau eigentlich nur nach einem Neustart. Denn nachdem ihre Ehe nach 24 gemeinsamen Jahren in einer Scheidung endet, beginnt sie ganz von vorne. Doch schon bald fühlt sie sich in ihrem Haus einsam: ihr Mann ist weg, die Kinder sind schon so erwachsen, dass sie nicht mehr bei der Mutter wohnen und ein großes soziales Umfeld hat Linda bisher nicht aufgebaut. Sie versucht ihr Glück also bei einer Dating-Webseite für über 50-Jährige. Und siehe da: schon bald lernt sie jemanden kennen. Ein Mann, der für Linda zunächst wie der absolute Traummann wirkt.

Traummann entpuppt sich als Liebesbetrüger

Die beiden sind im ständigen Austausch, schreiben sich E-Mails und SMS, telefonieren bis spät in die Nacht hinein. „Er war so liebevoll und fürsorglich“, erinnert sich Linda. „Ich konnte den Adrenalinrausch einfach nicht stoppen. Es war süchtig machend. Jedes Mal, wenn mein Telefon klingelte oder eine SMS von ihm kam, war meine ganze Welt erleuchtet.“

Doch schon bald entpuppt sich der Traum als Albtraum. Denn während die beiden schon über eine gemeinsame Zukunft nachdenken, kommt plötzlich eine ungewöhnliche Anforderung: Linda soll dem Mann Geld schicken. Der Grund: er würde das Geld für sie investieren. Linda ist sofort skeptisch; schafft es aber nicht, den Wunsch abzulehnen. Denn der Mann manipuliert sie und gaukelt ihr immer wieder vor: „Aber wir investieren doch nur in unsere Zukunft. All das wird zu uns zurückkommen.“

Linda überweist also Geld, das sie nie wieder sehen wird. Denn ihr Traummann ist ein Betrüger, der der Frau mehr als 139.000 Euro abknöpft. Dass Linda sich so sehr hinters Licht hat führen lassen, nennt sie heute eine „vorübergehende Verrücktheit“; denn sie sei „in seinem Bann gewesen“. Doch auch, wenn dieser Bann heute endlich gelöst ist, das verlorene Geld habe sie nicht mehr bekommen. Doch es war nicht nur das verlorene Geld, das seine Spuren hinterließ, betont sie gegenüber „BBC“. „Ich habe lange gebraucht, um die Scham zu verarbeiten.“ Heute spricht sie jedoch über den Betrug – und setzt damit vielleicht auch für andere ein Zeichen, beim Online-Dating ganz besonders vorsichtig zu sein!