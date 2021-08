Egal ob Tinder, Bumble oder Lovoo: Manche Sternzeichen haben einfach den Dreh raus und wissen, wie man auf Dating-Apps so ziemlich jedem den Kopf verdreht. Die Folge: Man kann sich vor Dates gar nicht mehr retten.

Besonders diese drei Sternzeichen wissen gar nicht mehr wohin mit ihren Matches!

Fische

Romantik liegt den Fischen einfach im Blut! Deshalb scheuen sie sich auch nicht davor, schon beim ersten Schreiben mit einem neuen Match für eine besonders romantische Stimmung zu sorgen. Wie das geht? Charmante Aussagen, Schmeicheleien und gaaanz wichtig: die richtigen Emojis! So weiß das (virtuelle) Gegenüber sofort, auf was man hinaus möchte und man muss nicht lange fackeln, um zur Sache zu kommen. Warum auch lange warten und etwas unnötig hinauszögern, wenn man das Gefühl hat, es passt? Also auf zu 50 ersten Dates! Eines davon ist bestimmt ein Jackpot…

Zwillinge

Zwillinge gelten als besonders offen und kommunikativ. Soziale Kontakte und körperliche Nähe sind das Lebenselixier dieses Sternzeichens. Kein Wunder also, dass Zwillinge die Nase auf sämtlichen Dating-Apps vorne haben. Das Flirten liegt in ihrer Natur. Aber Achtung: Oft testen sie einfach nur neue Taktiken aus oder wollen wissen, bis wohin sie gehen können. Ganz sicher kann man sich bei diesem Sternzeichen nicht sein. Also besser abwarten, bis es zu einem echten Treffen kommt. Sonst läuft man Gefahr, dass der Zwilling einem das Herz bricht.

Löwe

Wenn der stolze Löwe einen Raum betritt, dann kann man sicher sein, dass alle Blicke auf ihn gerichtet sind. So ähnlich läuft das auch auf den Dating-Apps! Denn das Gefühl, dass einem dieses Sternzeichen vermittelt, während es mit einem schreibt, ist einfach unwiderstehlich. Allerdings muss man sich auch bewusst sein, dass der Löwe ganz genau weiß, was er kann und wie gut er bei anderen ankommt. Das hat auch zur Folge, dass man sicherlich nicht die einzige Person ist, die er erobern möchte. Tipp: Zeigt dem Sternzeichen ein bisschen die kalte Schulter. Damit wird es zur Höchstleistung angespornt.