Es gibt Menschen, die scheint einfach nichts aus der Ruhe zu bringen. Während die meisten bereits am Durchdrehen sind, bewahren diese Personen stets einen kühlen Kopf. Eine Eigenschaft, die wir uns wohl alle ein bisschen wünschen und mit der einige Sternzeichen mehr gesegnet sind, als andere.

Denn diese drei Tierkreiszeichen bleiben in jeder Situation entspannt.

Waage

Ausgeglichenheit ist die große Stärke dieses Sternzeichens! Und das ist oft wirklich sehr hilfreich. Denn die Menschen im Umfeld von Waagen wissen ganz genau, dass sie niemals die Kontrolle verlieren und immer einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn es noch so kritisch ist. Panne auf der Autobahn? Für Waagen kein Problem. Denn sie versuchen erstmal die Situation zu analysieren und handeln dann nach bestem Wissen und Gewissen, während alle anderen bereits in Panik verfallen sind. Und auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint, gibt einem dieses Sternzeichen das Gefühl, dass alles gut wird.

Schütze

Schützen wirken oft sehr unnahbar und kühl, weil sie ihre Emotionen nicht gerne nach außen hin zeigen. Dabei spürt das Sternzeichen viele intensive Gefühle. Jedoch lässt es sie niemals Überhand nehmen oder von ihnen beeinflussen. Damit verlieren Schützen auch nie die Kontrolle und können gut mit Krisensituationen umgehen. Wenn’s mal brenzlig wird, dann leitet das Sternzeichen alle in Richtung Sicherheit – ohne dabei durchzudrehen. Das sorgt für Ruhe und hilft den anderen, sich wieder einzukriegen.

Steinbock

Der Steinbock ist der König der Gelassenheit! Seine Aura wirkt beruhigend auf andere und das Umfeld weiß, dass es sich immer auf dieses Sternzeichen verlassen kann. Es ist immer für einen da und ist auch in der kritischsten aller Situationen ein wahrer Fels in der Brandung. Das oberste Gebot, wenn mal etwas schiefgeht: Ruhe bewahren! Und auch, wenn es bei Steinböcken innerlich vielleicht etwas anders aussieht und sie die ein oder andere Panikattacke verstecken, lassen sie sich das niemals anmerken. Denn einer muss ja schließlich einen kühlen Kopf bewahren…