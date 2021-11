Derzeit macht sich der Trend rund um geliftete Gesichtszüge auf Social Media breit – sei es mithilfe von Gua Sha Steinen oder Make-up. Wir haben hier die leichtesten Make-up-Hacks zusammengesucht, mit denen ihr euch geliftete Gesichtszüge easy selbst aufmalen könnt.

Für den Alltag könnt ihr die Hacks für Gesicht, Augenbrauen und Augenlifting ganz leicht nachmachen.

1. Lifting für die Gesichtszüge

Für den Hack nehmt ihr einen hellen Concealer zur Hand und zeichnet euch ein kleines Raster zwischen Augenwinkel und oberem Wangenknochen. So entsteht eine kleine rechteckige Fläche neben eurem Auge am äußeren Rand des Gesichts. Für das Lifting spielt sich alles in dieser kleinen Fläche ab. Dafür malt ihr insgesamt drei Striche untereinander in das Raster hinein – mit Concealer, Creme-Rouge und Bronzer. Ganz oben den hellen Concealer zum Heben der Augenpartie, dann in der Mitte das Rouge und ganz unten den Bronzer. Im Anschluss alles schön verblenden. Fertig ist der geliftete Look!

Einen passenden flüssigen Blush gibt es zum Beispiel von benefit, den ihr gleichzeitig auch als Lippenstift verwenden könnt. Der benefit Playtint Blush ist derzeit bei Douglas sogar im Angebot für 14, 95 Euro.

2. Augenlifting

Auch euren Augen könnt ihr mit Make-up ein kleines Lifting verpassen. Hierfür einen hellen Concealer im inneren Augenwinkel auftragen. Auch am äußeren Augenwinkel einen breiten Strich Concealer hoch bis an die Schläfen ziehen. Mit braunem Lidschatten noch Schatten auf das äußere Augenlid malen und alles verblenden. Fertig ist das Augenlifting!

Den passenden flüssigen Concealer in den unterschiedlichsten Hautnuancen gibt es zum Beispiel von Maybelline New York. Der Fit Me! Concealer ist unter anderem bei dm für 5,95 Euro erhältlich.

3. Soap-Brows

Schon länger trenden die mit Seife fixierten Augenbrauen auf Social Media. Was viele nicht wissen: Auch die Soap-Brows kreieren einen offenen und wacheren Look. Und dieser Hack könnte nicht einfacher sein. Denn jeder von uns hat eine Augenbrauen-Bürste und ein Stück Seife zu Hause. Für den Hack die Seife nur ganz leicht anfeuchten, dann mit der Augenbrauen-Bürste darüber schrubben und die Augenbrauen-Härchen nach oben kämmen. Auf diese Weise werden die Härchen schnell fixiert und vergrößern unser Auge optisch. Am Ende noch Lücken mit einem Augenbrauenstift oder Brow Puder ausmalen und schon wirkt die Augenpartie viel größer als vorher.

Wer noch auf der Suche nach einem präzisen Augenbrauenstift ist, kann auf den Micro Brow Pencil von NYX zurückgreifen. Der vegane Brauenstift malt die feinsten Härchen auf und ist bei Bipa für 11 Euro erhältlich.