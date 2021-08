Wir kennen es alle, das Tinder-Date läuft absolut nicht und man wünscht sich einfach nur weg! Euch fällt aber spontan nichts ein, wie ihr euer Date so schnell wie nur möglich beenden könnt?

Wir haben die Lösung: Mit diesen 10 Sätzen werdet ihr euer Date garantiert sofort los.

So werdet ihr euer Date los in 10 Sätzen:

Nicht jedes Tinder-Date verspricht die Liebe fürs Leben. Wenn’s wirklich gar nicht funkt, könnt ihr das miese Treffen ganz einfach mit einem dieser zehn Sätze beenden.

1. Der plötzliche Wetterumschwung

“Oh, es scheint ja die Sonne! Perfektes Wetter zum Joggen. Das mache ich jetzt.”

2. Die plötzlich einsetzende Erkältung

“Mir geht es gar nicht gut. Plötzlich habe ich ganz schlimmen Husten. Ich sollte mich lieber hinlegen.”

3. Die Ex-Keule

“Jetzt wo wir uns treffen, bin ich mir wieder sicher: Ich vermisse meinen Ex so sehr. Ich glaube, ich will ihn zurück.”

4. Die Nummer der Bedienung

“Schau mal die Bedienung. Die würde doch mega gut zu dir passen. Ich frag sie für dich mal nach ihrer Nummer.”

5. Die große Liebe offenbaren

Gleich beim ersten Date den Ted Mosby bringen: “Wir beide sind ja das perfekte Paar. Ich glaube, ich liebe dich. ” (Schon jetzt sorry, falls das nach hinten losgeht und es dem Date genauso geht *hahahah*)

6. Aussehen geht über alles

“Also, ich trinke ja keine Cocktails. Die haben viel zu viele Kalorien. Gesunde Ernährung ist mir mega wichtig, man will ja immer gut aussehen. Für mich ist nämlich immer Bikini-Saison.”

7. Geschlechtskrankheiten

“Ich war letztens beim Frauenarzt und der hat diese Geschlechtskrankheit bei mir festgestellt. Aber glaub mir, die ist wirklich eigentlich ganz harmlos.”

8. Der rettende Anruf

Ans Handy gehen: “Was? Nein! Du liegst im Krankenhaus. Du, aber natürlich komme ich sofort vorbei!”

9. Überhöhte Anforderungen stellen

“Boah, kannst du dir das vorstellen? Mein Exfreund hat seinen Porsche nur geleast. Das geht ja mal gar nicht. Ich musste sofort Schluss machen.”

10. Die Wahrheit sagen

Aber jetzt mal im Ernst ihr Lieben. Wie wäre es, einfach direkt mit der Wahrheit herauszurücken? Das ist die einfachste und reifste Art und Weise mit der Situation umzugehen. Denn so werden am Ende auch keine Gefühle verletzt. “Ich bin einfach mal ganz ehrlich. Ich glaube, das mit uns das wird nichts. Aber es war trotzdem schön dich kennenzulernen.”

