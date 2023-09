Ach, wir alle träumen doch gefühlt täglich von einem fetten Gewinn im Lotto und malen uns schon aus, was wir mit dem vielen Geld machen würden. Aber wie ist das eigentlich – lassen sich die Chancen, im Lotto zu gewinnen, aktiv erhöhen? Und was ist dran an Mythen wie 7 ist eine Glückszahl oder Zahlenmuster bringen mehr Glück?

Wir haben uns schlaugemacht.

Regelmäßig spielen

Dieser Tipp liegt irgendwie auf der Hand – unsere Chancen, im Lotto ordentlich abzucashen erhöhen wir vor allem dann, wenn wir regelmäßig spielen. Makes sense, wollen wir aber nicht unbedingt herausfordern. Denn erstens kostet uns das natürlich mehr Geld und zweitens wollen wir hier ja nicht Gefahr laufen, zu verbissen an die Sache ranzugehen. Stichwort: Suchtpotenzial! Wer beschließt, Lotto zu spielen, sollte sich vorab genau mit der Thematik auseinandersetzen, mit Verantwortung spielen und auf einen bewussten Umgang mit Glücksspiel achten! (Hier gibt es Beratungsstellen, an die ihr euch wenden könnt).

Ist die Nummer 7 wirklich eine Glückszahl?

Es gibt es Zahlen, die besonders häufig getippt werden, weil sie als Glückszahl angesehen werden. Andere werden wiederum gemieden, weil sie vermeintlich Unglück bringen könnten. Die häufigsten Zahlen, die seit Einführung von Lotto 6 aus 45 im Jahr 1986 und in insgesamt 3105 Ziehungen aus der Trommel kugelten, sind 03 – 05 – 07 – 39 – 42 – 43. Die Zahl 7 kam bislang also tatsächlich häufiger vor, als andere. Im Gegensatz dazu wurde die vermeintliche Unglückszahl 13 in Österreich bisher 395 Mal gezogen.

Doch ist die 7 deshalb tatsächlich eine Glückszahl? Die Ziffer wird zumindest seit der Antike von den Ägyptern und Griechen verehrt. Fakt ist, die Nummer 7 erscheint in keinem der derzeitigen Rekord-Jackpot-Gewinne. Die Wahrscheinlichkeit, dass die 7 von Lotto-Spielerinnen und Spielern getippt wird, ist 25 Prozent höher als die jeder anderen Zahl. Die Tatsache, dass Tipperinnen und Tipper dazu neigen, diese Zahl anzukreuzen, ist wohl eher ein Grund, sich von ihr fernzuhalten – empfiehlt zumindest Lottoland. Denn je öfter die gleiche Zahl getippt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, den eventuellen Gewinn teilen zu müssen. Generell gilt allerdings, jede Zahl zwischen 1 – 45 hat dieselbe Chance gezogen zu werden.

Keine Muster spielen!

Das ist ein Tipp von Statistikern der Universität Stuttgart. Sie betonen, dass Muster wie Diagonalen, Reihen oder Kreuze nicht unbedingt dazu beitragen, hohe Summen im Lotto zu gewinnen. Ganz im Gegenteil! Und zwar aus dem Grund, weil besonders viele Menschen ihre Zahlen anhand von Mustern auswählen und die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Gewinn mit vielen Menschen teilen muss, deshalb steigt. Auch von Zahlenkombinationen und Tipps, die auf Geburtsdaten beruhen, raten Expert:innen ab.

Bringen niedrige Ziffern mehr Glück?

Auch das ist so ein Mythos, der sich unter Lottospieler:innen hält. Laut Statistikern der Universität Stuttgart ist das aber nicht unbedingt richtig. Es lohnt sich offenbar auch auf höhere Zahlen zu setzen. Der Tipp von Mathematiker Christian Hesse: die Summe der getippten Zahlen sollte „im Idealfall mindestens 164“ betragen. So vermeidet man Überschneidungen mit all jenen Spielern und Spielerinnen, die nach Mustern, Zahlenfolgen, Geburtsdaten oder Glückszahlen wählen.

Generell gilt: alles ist natürlich ein Glücksspiel und beruht auf Wahrscheinlichkeiten. Wirklich beeinflussen kann man einen Gewinn also nicht. Deshalb: all diese Angaben sind natürlich ohne Gewähr 😉 – eine echte Anleitung, wie man den Jackpot knacken kann, gibt es selbstverständlich nicht. Wenn wir die hätten … there would be signs! 😀 Bis dahin träumen wir mal weiter von unserem Traumurlaub auf Bali, dem Luxus-Loft in der Stadt und dem Ferienhaus auf Mallorca …