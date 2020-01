Getty Images Johnny Lewis: Der „Sons of Anarchy“- Schauspieler und Ex-Freund von Katy Perry wird soll seine 81-jährigen Vermieterin ermordet haben. Nachdem die Nachbarn Schreie aus ihrem Haus gehört haben, fanden die Beamten die 81-jährige und ihre Katze tot im Haus. Johnny Lewis, der bei der Frau zur Untermiete wohnte, wurde tot in der Auffahrt gefunden. Bis heute ist nicht klar, ob er vom Dach gestürzt ist oder ob er sprang.

Ingrid van Bergen: Die deutsche Schauspielerin erschoss im Affekt ihren 33-jährigen Geliebten, Finanzmakler Klaus Knaths, in ihrer Villa am Starnberger See. Er wurde von zwei Kugeln getroffen und erlag am Tatort noch seinen Verletzungen. Ingrid van Bergen wurde wegen Totschlags zu 7 Jahren Haft verurteilt und nach zwei Drittel der Haftzeit 1981 aus dem Frauengefängnis entlassen - wegen guter Führung.