Die Aufmachung des Tinder-Profils kann oftmals großen Einfluss darauf haben, welche Menschen wir im weiteren Verlauf kennenlernen.

Deshalb ist es nicht schlecht einen guten Spruch oder ein spannendes Zitat, dass sehr viel über dich oder dein Leben aussagt, in die eigene Bio zu schreiben.

Zur Inspiration haben wir hier fünf selbstbewusste Captions für dich, mit denen du deine Profil-Beschreibung ein wenig aufpeppen kannst:

1. “Ich habe nicht alles, was ich mir wünsche. Aber ich liebe alles, was ich habe!”

Mit sich selbst im Reinen zu sein und die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen, ist sehr wichtig. Das kann auch dein Gegenüber auf Tinder wissen, denn so wird er schnell merken, dass du zwar weißt was du willst, aber trotzdem nie den Boden unter den Füßen verlieren würdest. Und ganz nebenbei: Bodenständigkeit kann ja auch ganz schön sexy sein.

2. “Sei wie die Sonne: Steh morgens auf und strahle, egal, welches Wetter gestern war.”

Ein süßer Spruch, der nicht nur zeigt, dass du ein total positiver Mensch bist, sondern auch beweist, dass du dich nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt und mit beiden Beinen fest im Leben stehst. Wer würde hier also schon nach links wischen? 😉

3. “Sei, was du sein willst, nicht, was andere von dir erwarten.”

Amen! 🙏 Denn dem ist von unserer Seite her nichts mehr hinzuzufügen.

4. “Kleiner Tipp: das Passwort fürs Leben heißt Humor.”

Dieser witzige Spruch wird dir auf Tinder bestimmt, das ein oder andere Match bringen. Denn mit Humor kann man andere Menschen ganz leicht erreichen, solange sie den gleichen Sinn dafür teilen. Einfach mal Ausprobieren! 🤭

5. “Du wirst draußen nichts finden, das dir innen fehlt.”

Diese Caption ist unser Geheimtipp. Denn sie regt zum Nachdenken an und wird bei deinem Gegenüber sehr wahrscheinlich, das ein oder andere Fragezeichen hinterlassen. Und was tun wir, wenn wir etwas nicht verstehen? Richtig, wir fragen nach. Et voilà, schon hast du das erste Match und die erste Unterhaltung. Aber Achtung: Du solltest dir auf jeden Fall Gedanken darüber machen, was du mit dieser Phrase genau meinst, bevor du sie in deinen Profiltext schreibst. Denn unter Umständen hat dieser Satz für dein Gegenüber eine ganz andere Bedeutung…