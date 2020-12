2020 ist es besonders schwer, sich auf das Christkind zu freuen. Ohne Weihnachtsmärkte und große Feste fällt die Adventszeit heuer etwas anders aus als sonst. Gewisse Sternzeichen haben es da besonders schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen.

Diese Tierkreiszeichen sind eher Team Grinch als Team Weihnachtsmann:

Wassermann

Der Wassermann ist ein sehr geselliges Wesen und braucht die Gesellschaft von anderen Menschen. Besonders in der Adventszeit trifft er sich gerne mit seinen Freunden auf einen Punsch oder Glühwein. Dieses Jahr ist das etwas schwieriger und genau das, was der Wassermann so an Weihnachten liebt, fällt heuer aus. Deshalb breiten sich ein paar dunkle Wolken über seine sonst so festliche Stimmung. Das Sternzeichen freut sich zwar dennoch auf die Feiertage, aber richtige Weihnachtsstimmung versprüht es nicht.

Schütze

Der Schütze liebt Weihnachten eigentlich über alles. Mistelzweige, der Geruch von Gewürzen und Tannenzweigen, Kerzenschein: Für ihn gibt es keine bessere Zeit im Jahr. Doch dieses Weihnachten ist seine Stimmung etwas getrübt. So richtig feierlich ist dem Sternzeichen nicht zumute. Der Alltagsstress und alles andere, was dieses Jahr passiert ist, belasten den Schützen besonders. Er sollte sich jetzt vor allem auf Familie und Freunde stützen und trotz Weihnachtstiefs die Feiertage genießen.

Löwe

Der Löwe gehört normalerweise zu den Sternzeichen, die bereits im Sommer in Weihnachtsstimmung sind. Auch dieses Jahr gibt er sich besonders Mühe: Er schmückt die Wohnung besonders festlich, hat die Geschenke für seine Liebsten bereits im November besorgt und hört jeden Tag Weihnachtsmusik. Trotzdem fühlt er sich dieses Jahr eher wie der Grinch als ein fröhliches Christkind. Dem Partylöwen fehlen Weihnachtsfeiern und Adventmärkte.

Widder

Der Widder freut sich dieses Jahr auf ein kleines Fest mit der Familie. So richtig weihnachtlich ist ihm aber auch nicht zumute. Er hat dieses Jahr nicht viel Lust auf anstrengende Feiertage. Die Vorbereitungen für das Fest nerven ihn jetzt schon. Am liebsten würde er mit seiner Familie einfach ein paar ruhige Tage verbringen, ohne Geschenke und großes Essen.