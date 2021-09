Eine Trennung ist nie leicht, schließlich kommen hier viele Gefühle zusammen. Liebeskummer ist nämlich kein Zuckerschlecken, wie wir alle schon schmerzlich erfahren mussten. Aber wie schafft man es, sich ohne Rosenkrieg zu trennen?

Mit diesen drei Tipps sind Trennungen ohne Drama garantiert.

3 Tipps für die Trennung ohne Drama

Es gibt einige prominente Beispiele für Rosenkriege, die in der Öffentlichkeit geführt werden. Doch ist der Streit wirklich nötig? Meistens geht es nämlich nur noch um Nichtigkeiten. Also wie geht man damit nun am besten um, wenn die Trennung dazu tendiert, in einem Rosenkrieg auszuarten. Wir haben drei Tipps für euch, wie ihr Konflikte nach einer Trennung ohne einen Rosenkrieg lösen könnt.

1. Ehrlichkeit nach Trennung

Normalerweise entstehen Konflikte gerade, weil sich nur einer der Partner trennen möchte. So bleibt der andere Partner natürlich auf der Strecke. Um dies zu verhindern, solltet ihr unbedingt ehrlicherweise klarstellen, weshalb die Beziehung nicht funktioniert. Im Mittelpunkt sollten eure Bedürfnisse stehen und diese müssen klar ausgesprochen werden. Ihr habt einen guten Grund für die Trennung, diese solltet ihr am besten mit Ich-Botschaften kommunizieren, damit sich euer Gegenüber nicht angegriffen fühlt.

2. Freunde nicht mit hineinziehen

In einer Beziehung entstehen gemeinsame Freundschaften und das ist auch gut so. Trennt ihr euch von eurem Partner, solltet ihr auf gar keinen Fall von euren Freunden erwarten, dass sie sich für eine Seite entscheiden. Darunter leiden nämlich auch eure Freundschaften und die sollen schließlich erhalten bleiben, auch wenn die Beziehung der Vergangenheit angehört.

3. Keine Anschuldigungen

Das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp von allen: Vermeidet Kritik am Ex-Partner! Denn das führt nur dazu, dass sich der Partner verteidigen muss und sich deshalb unfair behandelt fühlt. Kritik nach der Trennung ist einfach ein Tabu und ganz ehrlich die Beziehung ist doch schon Geschichte. Wenn es gar nicht anders geht, dann Kritik lieber als gut gemeinte Vorschläge formulieren und Anschuldigungen einfach vermeiden.