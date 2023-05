Whatsapp bringt endlich ein heiß ersehntes Feature raus, das uns künftig einiges an Peinlichkeiten ersparen wird. Denn bald wird es möglich sein, bereits gesendete Nachrichten zu bearbeiten.

Aber Achtung: für das nachträgliche Bearbeiten gibt es ein Zeitlimit!

Auf dieses Whatsapp-Feature haben wir schon lange gewartet

Wer eine Nachricht auf Whatsapp gesendet hat, die er bereut, die voller Fehler war oder die sich einfach erübrigt hat, konnte diese bisher immer nur komplett löschen. Das Problem dabei: das hat nur dann funktioniert, wenn der Empfänger die Nachricht noch nicht gelesen hat. Doch selbst dann bekam die Person die Benachrichtigung, dass soeben etwas gelöscht wurde. Und das wirft in den meisten Fällen noch viel mehr Fragen auf.

Mit einem neuen Update bringt der Messenger-Dienst jetzt aber ein neues Feature raus, das uns künftig so einige peinliche Momente und Missverständnisse ersparen wird. Denn User:innen können ihre gesendeten Nachrichten dann im Nachhinein bearbeiten. So kann man Tippfehler und Sonstiges einfach ausbessern.

Bearbeitungs-Funktion hat Zeitlimit

Ist die Nachricht erstmal abgeschickt, drückt man einfach länger auf das Gesendete und schon erscheint die Menü-Option „Nachricht bearbeiten“. Dadurch gelangt man dann in ein Bearbeitungsfenster, in dem man alles anpassen und verändern kann, was man möchte. Aber Achtung: diese Funktion hat ein Zeitlimit. Denn sie ist nur bis 15 Minuten nach dem Absenden verfügbar. Zudem erscheint anschließend der Hinweis „bearbeitet“ unter der Nachricht.

Wann das neue Feature verfügbar ist, steht noch nicht fest. In einer Beta-Version wird es aktuell gerade noch getestet. Bis es schließlich zu uns kommt, könnten noch ein paar Wochen vergehen.

Das passiert, wenn wir künftig Nachrichten doppelt antippen

Neben der Korrektur-Funktion soll Whatsapp noch ein weiteres Feature auf den Markt bringen. Mit einem Doppelklick auf Nachrichten soll man schnell und einfach darauf reagieren können. Reaktionen mit verschiedenen Emojis sind zwar bereits möglich, jedoch müssen diese extra ausgewählt werden. Bei der neuen Funktion erscheint dann mit einem Doppelklick automatisch das Daumen-Hoch-Emoji. Ob man diese Standard-Einstellung ändern kann und etwa das Herz als automatische Reaktion einstellen kann, ist aktuell noch fraglich.