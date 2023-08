Es gibt Phasen im Leben, die möchte man am liebsten überspringen. Doch so einfach ist das leider nicht. Stattdessen heißt es: Durchhaltevermögen und Geduld zeigen! Vor allem folgende drei Sternzeichen wissen, warum es sich lohnt, durchzubeißen.

Denn sie sind einfach nicht kleinzukriegen.

Wassermann

Für den Wassermann läuft das Leben momentan nicht gerade nach einem Bilderbuchschema. Vielmehr muss er sich an allen Ecken und Enden mit unvorhergesehenen Problemen herumschlagen. Doch unterkriegen lässt er sich davon nicht. Denn das Sternzeichen weiß ganz genau: von nichts kommt nichts. Aus diesem Grund begegnet der Wassermann seinem Alltag mit Argumenten gewappnet und mit Lösungsansätzen ausgestattet. So übersteht er auch schwierige Zeiten und geht aus ihnen gestärkt hervor. Denn der nächste Konfliktpunkt lässt mit Sicherheit nicht lange auf sich warten.

Stier

Auch wenn dem Stier im Großen und Ganzen nichts fehlt: in Sache Liebe könnte es gerade definitiv besser laufen. Doch im Moment hat das Sternzeichen kein so gutes Händchen für Romanzen, aus denen sich langfristig gesehen mehr entwickeln könnte. Immer wieder rutscht der Stier in die Friendzone, dient als Lückenbüßer oder ist die Person, die sich andere für eine mögliche Beziehung warm halten. Davon unterkriegen lässt sich das Sternzeichen allerdings nicht. Im Gegenteil: nach jeder Niederlage steht es wieder auf und kämpft sich zurück ins Datingleben.

Waage

Was die Waage jetzt dringend braucht: ein Erfolgserlebnis. Doch leider sieht es ganz so aus, als würde das noch etwas auf sich warten lassen. Anstatt aber den Kopf in den Sand zu stecken, macht das Sternzeichen immer weiter. Denn aufgeben kommt nicht in Frage. Die Waage weiß ganz genau, dass sich ihre Mühen in naher Zukunft lohnen werden. Trotz all der Rückschläge und Steine, die zwischen dem Sternzeichen und dem Weg, zum Erfolg liegen, zieht es sich nicht zurück, sondern kämpft immer weiter, bis zum Schluss.