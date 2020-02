Teure Geschenke? Große Liebesbeweise, die auf Social Media ihre Runden machen? Öffentliche Heiratsanträge vor tausenden Menschen? So romantisch das alles klingt, sollte man dennoch nicht die kleinen Gesten vergessen, die eine Beziehung aufrechterhalten.

Denn kleine, unauffällige Liebesbeweise sind meist noch viel schöner als lauter romantischer Kitsch.

Große Liebesbeweise sind nicht wichtig

Rosen, Schokolade, ein Verlobungsring in einem Sektglas: Das klingt zwar alles nach veralteten Klischees und Hollywood-Filmen aus dem vorigen Jahrhundert. Trotzdem scheinen große, romantische Gesten in Beziehungen noch immer nicht ausgestorben sein. Jedes Jahr wird dem Valentinstag hingefiebert. Pärchen planen dann oft einen romantischen Urlaub, um ihre Liebe zu feiern. Frauen bekommen Blumen oder Schmuck. Manche Paare versuchen sich jedes Jahr mit ihren Geschenken gegenseitig zu übertrumpfen. Immerhin muss man sich an diesem einen Tag im Jahr zeigen, wie sehr man sich liebt.

Auch auf Social Media sind materielle, pompöse Liebesbeweise besonders beliebt. Influencer zeigen ganze Räume, die ihre Partner mit Blumen dekoriert haben. Medien berichten von Heiratsanträgen, die in Felder geschrieben wurden und vom All aus zu sehen sind. Denn die Liebe ist besonders medientauglich, wenn man sie groß inszeniert. Dabei können die kleinen Gesten im Alltag für eine langjährige Beziehung viel wichtiger sein.

Kleine Gesten erhalten die Beziehung

Denn wie man seine Liebe im Alltag zeigt, ist ein wesentlicher Grund, warum man überhaupt zusammen bleibt. Kleine und unaufgeregte Gesten, wie etwa ein ernst gemeintes “Ich liebe dich” mitten in der Konversation oder eine WhatsApp-Nachricht, dass man an den Partner denkt, während man im Büro ist, können oftmals einen großen Effekt haben. Immerhin besteht die Liebe nicht nur aus großen Bekundungen, vor allem besteht sie aus Alltag. Und genau um diesen nicht grau werden zu lassen, ist es wichtig, auch durch winzige Liebesbekundungen die Romantik zu erhalten. Also geht und umarmt euren Partner aus dem Nichts oder schickt ihm ein süßes GIF ins Büro.