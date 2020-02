Der Moment der Verlobung ist ein wichtiger. Oft wird man sich daran zurückerinnern, seiner Familie davon erzählen und denken, wie schön dieser Augenblick gewesen ist. Ein 30-Jähriger hat sich jedoch dazu entschieden seiner Freundin einen ganzen Monat einen Heiratsantrag zu machen. Ohne, dass sie es mitbekommen konnte.

Er fotografierte seine Freundin mit dem Verlobungsring – einen Monat lang und ohne, dass sie es bemerkte.

Heimlicher Heiratsantrag mit Fotos fürs Netz dokumentiert

Vollkommen unbemerkt schaffte es der 30-Jährige, dass ihn seine Freundin einen Monat nicht auf die Schliche kam. Er fotografierte sich in Alltagssituationen, die ihn mit seiner Freundin zeigen. Auch auf den Bildern war der Verlobungsring, der von seiner Freundin nicht wahrgenommen wurde. Aber egal, in welcher Situation sie sich befanden, er schien den Ring immer mit sich zu haben. Wenn sie Zähne putzte, schlief, vor dem Auto stand, einkaufen war oder in der Küche beschäftigt. Ständig machte der Unbemerkte, Heiratsanträge, die er mit Fotos und Videos festhielt.

Die Fotos der heimlichen Heiratsanträge postete er auf Facebook. Und die Leute liebten, was sie sahen. Sie fieberten mit und lachten, wenn er sich mal wieder eine neue Idee einfallen ließ. Besonders gut kam das Video an, das beide im Badezimmer zeigt. Während sie damit beschäftigt ist sich die Zähne zu putzen, steht er hinter ihr und hält den Ring in ihre Richtung. Aber, wieder einmal bemerkte sie es nicht.

Er selbst meint, dass viele ein schickes Essen planen oder andere romantische Gesten um sich zu verloben. Für ihn kam das dennoch nie infrage, denn Improvisation ist ihm wichtig. Außerdem mochte er den Nervenkitzel, in gewagten Momenten den Verlobungsring herauszuholen. Er sagt, er wusste nie, ob er erwischt wird oder nicht und das machte die Situation auch aus. Aber mittlerweile wurde auch ein Selfie der beiden gepostet. Es zeigt beide, glücklich, mit einem Ring an ihrem Finger. Wie er schlussendlich tatsächlich um ihre Hand angehalten hat, weiß man nicht. Man weiß nur, dass sie Ja gesagt hat.