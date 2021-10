Großartige Nachrichten für alle Fans von “The Witcher”! Denn wir wissen endlich, wann Staffel zwei startet. Und lasst euch eines gesagt sein: Es dauert nicht mehr lange, bis wir Geralt von Riva wieder in seiner gewohnten Hexen-Manier zu sehen bekommen.

Der Countdown läuft. Juhuu!

“The Witcher”: Das ist der Starttermin für Staffel 2

2019 ist es der düsteren und spannenden Netflix-Serie gelungen, die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Hocker zu reißen! Und es dauerte ganz zwei Jahre, bis wir endlich erfahren, wie es mit Geralt von Riva weitergeht. Aber das Warten hat ein Ende! Denn jetzt ist der Starttermin für Staffel zwei bekannt.

Das Beste daran: Es dauert gar nicht mehr lange! Schon am 17. Dezember 2021 geht’s weiter. Das sind nur noch zwei Monate!!! Die offizielle Instagram-Seite von “The Witcher” hat die frohe Botschaft verkündet.

Was neu ist und was bleibt

Natürlich bleiben die bekanntesten Gesichter aus Staffel eins auch in den neuen Folgen erhalten. Neben Henry Cavill, Anya Chalotra und Freya Allan sind aber auch einige neue Charaktere mit dabei. So wie etwa Adjoa Andoh, bekannt aus dem Netflix-Hit “Bridgerton”. Sie schlüpft in die Rolle von Nenneke und steht Geralt als Oberpriesterin des Melitele-Tempels zur Seite.

Und wer sich auf Staffel zwei schonmal mit dem Trailer einstimmen möchte, einfach hier entlang: