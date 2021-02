Unsere besten Freundinnen machen mit ihrer unterschiedlichen Art unser Leben aufregend, lustig und schaffbar. Aber warum sollte ein Mann all unsere Bedürfnisse erfüllen? Warum nicht ein paar Rücken-Stärker für sämtliche Lebenslagen? Wir haben mal darüber nachgedacht und finden, dass uns diese 5 Männer mit vereinten Kräften zu zufrieden Frauen machen.

1. Mr. Right

Er ist dein Mr. Right. Dein Mr. Lover Lover, dein Fels in der Brandung. Aber auch, wenn du dir vorstellen kannst mit ihm bis ans Ende deiner Tage glücklich zu leben tickt er doch etwas anders als du. Zum Beispiel hängt er viel lieber in der Sporthalle hab, als mit dir um die Häuser zu ziehen. Er findet es nicht so spannend, dass die Ehe von Kimye bald Geschichte sein könnte. Und den neuesten Sneakers Trend findet er zwar cool, aber mehr auch nicht. Aber kein Problem auch andere Mütter haben tolle Söhne.

Was er dir gibt: Sicherheit

Was er dir nicht gibt: Abenteuer

2. Party-Boy

Er sorgt dafür, dass du auf jeder Gästeliste stehst. Mit ihm an der Hand liegt dein Coolness Faktor plötzlich bei 100 Prozent. Drinks mit ihm gehen immer aufs Haus. Zwischendurch flüstert er dir ins Ohr wie mega heiß du aussiehst und lobt deinen unverkennbaren Stil. Auf der Tanzfläche gebt ihr alles zusammen. Und er ist genauso erschüttert über Kimye wie du.

Was er dir gibt: Bestätigung und Spaß

Was er dir nicht gibt: Leidenschaft (er steht nur auf Männer)

3. Fuckboy

Bist du gerade betrunken und mal nicht in festen Händen steht er ganz oben auf deiner Speed-Dial-Taste. Seine sexuelle Erfolgsquote liegt bei erfüllenden 99,9 Prozent. Du findest ihn richtig heiß und er dich offensichtlich auch. Das ist es aber auch schon. So ist dir doch klar, dass du seinen WhatsApp-Chatverlauf besser nicht sehen solltest. Ihr tut einfach das, was ihr am besten könnt: vögeln. Und zwar mit Kondom.

Was er dir gibt: guten Sex

Was er dir nicht gibt: ein Date bei Tageslicht

4. Der Fast-Freund

Da war mal kurz was zwischen euch. Ein Kuss und viele Tränen, denn du warst in einer Beziehung. Nach einem Jahr hast du ihn wieder getroffen. Du warst frei und bereit für ihn. Nur er hat dir seine Freundin vorgestellt. Irgendwie klappt es einfach nicht mit dem Timing bei euch. Und doch denkst du zwischendurch mal an ihn und kriegst jedes Mal Herzrasen, wenn er zufällig mal wieder vor dir steht.

Was er dir gibt: Herzklopfen

Was er dir nicht gibt: ein Happy End

5. Der freundschaftliche Ex

Es ist vorbei zwischen euch und das ist gut so. Aber die Erkenntnis über eure gescheiterte Beziehung und der gebliebenen Sympathie füreinander macht eure Freundschaft so einzigartig. Ihr kennt eure Stärken und Schwächen und nehmt euch kein Blatt vor den Mund. Heißt, wenn du mal wieder Krach mit deinem Schatzi hast und denkst in vollem Recht zu sein. Dann schafft er es dir gekonnt die Gegenseite aufzuzeigen und alles nicht mehr so schwarzzusehen.

Was er dir gibt: seine Ehrlichkeit

Was er dir nicht gibt: Sein Herz