Laaast christmas, I gaaaave you my heart … 🥰 Wir sind schon mega in Weihnachtsstimmung und können es kaum noch erwarten, bis wir ENDLICH unsere Geschenke auspacken dürfen. Bis es so weit ist, versüßen wir euch die Wartezeit mit unserem missADVENTKALENDER. Jeden Tag könnt ihr hier tolle Preise abstauben! Auch heuer wieder mit dabei: Unsere Elfi, die es liebt, sich zu verstecken.

So funktioniert der missADVENTKALENDER:

Wir haben in der Vorweihnachtszeit alle Hände voll zu tun und deshalb ein kleines Helferlein am Start: Elfi. Leider ist sie oft ziemlich busy und einfach unauffindbar. 🤶 Und jetzt kommt ihr ins Spiel: Auf @missmagazin findet ihr täglich eine Instagram Story mit dem Hinweis, wo sich unsere Elfi heute verstecken könnte. Ist sie in einer Instagram Story, in einem Instagram Post, im missMAGAZIN, auf miss.at oder doch in der missAPP zu finden? 😉 Habt ihr Elfi mit der richtigen Zahl gefunden, gleich screenshoten und in der missAPP hochladen oder uns via E-Mail (Achtung: Nennt die Türchenzahl im Betreff) zusenden. Schon nehmt ihr am Gewinnspiel teil! 🎁 Was es zu gewinnen gibt? Das könnt ihr hier nachlesen! Aber psssst: Wann es welchen Gewinn gibt, verraten wir euch natürlich nicht. 😋 Danke, dass ihr uns dabei helft, unsere Elfi wiederzufinden! 💝

Ankerbrot

ANKER steht für mehr als 130 Jahre regionale Backtradition. Die Liebe zum Handwerk spürt man dabei bei jedem Bissen. 🍞 Dass ANKER neben den traditionellen Rezepten auch viele neue Produkte anbietet, freut uns doppelt. 🤩 Ihr könnt gespannt sein, was sich hinter unserem Türchen versteckt. Wir verraten euch so viel: die Überraschung steckt voller Inspirationen. 💡

Barracuda

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber Barracuda Music did it again: Wir dürfen einen absoluten Superstar am 07.02.2023 in der Wiener Stadthalle bewundern. 🤩 Ihr wollt wissen, welche Konzertkarten wir verlosen? 🎁 Geduldet euch noch ein wenig! So viel sei aber schon mal verraten: Es handelt sich um einen mehrfachen Grammy-Gewinner und weltweiten Multiplatin-Superstar. Noch immer nicht schlauer? Ok, ein letzter Hinweis: Sein Album „Christmas“ hört ihr jetzt in der Weihnachtszeit vermutlich rauf und runter. 🥰

BIC

Der Gedanke an die bevorstehende Wellness-Saison und die vielen Partys mit kurzen Kleidern lassen dir die Haare zu Berge stehen? 🤔 Keine Sorge, mit den Produkten von BIC bist du für jedes kurzfristige Date, jeden Spa-Tag und jede Party gewappnet, denn mit ein paar wenigen Kniffen ist deine Haut aalglatt und streichelzart. 💜 Hinter unserem Türchen versteckt sich eine tolle Überraschung für einen Wohlfühl-Tag gemeinsam mit BIC. 🤩

bebe

Deine Haut ist genauso individuell, wie du es auch bist. 💕 Dir fehlt noch die richtige Reinigung? Mit bebe bekommt deine Haut genau das, was sie braucht. Die sanften Pflegeprodukte gehen gezielt auf die besonderen Bedürfnisse deiner Haut ein und reinigen sie natürlich leicht. ✨ Was sich wohl hinter unserem Türchen versteckt? Wir können nur eines verraten: Deine Haut wird es lieben. 💗

Bijou Brigitte

Glitzer, Glamour, PARTY! ✨ Mit den schönen Accessoires von Bijou Brigitte wird jedes noch so Basic-Outfit zum wahren Hingucker auf der Weihnachtsfeier. Du liebst Glitzer? Dann nichts wie hin! Oder du wartest auf unser Bijou-Brigitte-Adventkalendertürchen, den eines dürfen wir verraten: Der Gewinn, der sich dahinter versteckt, ist ein wahr gewordener Glitzer-Traum. 🤩

BI STYLED

Wisst ihr was im Winter unabdingbar ist? Richtig! Kuschelige Socken und Strumpfhosen, die unser Outfit elegant aussehen lassen, uns aber gleichzeitig auch warm halten. 🥶 BI STYLED ist die moderne und qualitativ hochwertige Strumpfwaren-Eigenmarke von BIPA und bietet dabei ein breites Sortiment zu einem top Preis-Leistungsverhältnis. 🧦 Was wird sich wohl hinter diesem Türchen verstecken? Auf jeden Fall ist für alle Beine etwas dabei – egal ob für lange, kurze, schlanke, kurvige, verwöhnte und verkuschelte. BI STYLED launcht jedes Jahr auch Limited Editions, die aktuelle Trends aufgreifen und zudem noch bequem sind. Na? Schon erraten? 🤫 Lasst euch überraschen! 😎

CINZANO

Mit Freunden einen Aperitivo schlürfen an der Strandpromenade, dazu ein paar köstliche Oliven – wir vermissen den Sommer jetzt schon! 😢 Umso schöner, dass man wir uns mit den richtigen Produkten ein bisschen „Bella Italia“ nachhause holen können. 🥰 Hinter diesem Türchen findest du das perfekte Geschenk für deine Travel-BFF, oder um dich ganz einfach selbst in Urlaubsstimmung zu bringen. 😍

Deichmann

Was wir am Winter besonders lieben? Dass wir endlich wieder unsere schicken Boots und Stiefel ausführen können! 😍 Denn jeder Look wird erst durch die richtigen Schuhe zum echten Hingucker. Ob klassisch elegant, warm gefüttert, lässig cool mit grober Sohle oder ein Stiefel mit extra hohem Schaft, bei Deichmann ist die Auswahl an Schuhen, Stiefeln und Accessoires besonders groß. 👢👠🥾 Mit den tollen Modellen kannst du nicht nur dein eigenes Weihnachtsoutfit pimpen, sondern findest auch die perfekten Styles für deine Liebsten! 🤩 Du möchtest wissen, was sich hinter diesem Adventkalender-Türchen versteckt? Wir verraten nur so viel, es wird stylish! ✨

EAT HAPPY

Die schönste Sache der Welt? Essen und Genießen natürlich! 😋 Gerade in der Weihnachtszeit schmeckt es am besten, denn da völlern und genießen wir, was das Zeug hält. Neben den vielen Keksen und Weihnachts-Schlemmereien, sehnen wir uns aber nach etwas Gesundem, was nicht nur uns, sondern auch unseren Geist glücklich macht: Die gesunden und super leckeren Sushis von EAT HAPPY! 🥣🍣🥑 Hier versteckt sich eine super leckere Überraschung, natürlich in der Weihnachtsedition! 👼

FLSK

In der stressigen Weihnachtszeit hilft uns vor allem eins: KAFFEE! ☕ Damit wir unser liebstes Heißgetränk aber auch „on the road“ genießen können, brauchen wir einen „Coffee to go“-Becher, der dicht, unseren Coffee für mindestens 3 Stunden warm hält und dabei unglaublich stylish aussieht. 💁‍♀️ Ihr wisst wovon wir reden, oder? FLSK bietet die passende Auswahl mit eben diesen lebensnotwendigen Begleitern und macht es uns ganz leicht, unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Die Produkte können beliebig oft wiederverwendet werden und sehen dabei super elegant aus. Dabei steht das Unternehmen für Nachhaltigkeit und arbeitet getreu dem Motto: „Einweg ist kein Weg.“ 🌍 Vermutlich könnt ihr schon erahnen, was sich hinter diesem Türchen versteckt, aber lasst euch trotzdem überraschen. 🤩

HalfPrice

Keine zwei Wochen mehr bis Weihnachten und du hast noch nicht alle Geschenke? 🤯 Dann hergehört: Bei HalfPrice findet JEDER genau das Richtige, ob für einen selbst oder seine Liebsten, für jeden Geschmack, jeden Anlass und jedes Budget. Und das beste? ALLES zu super günstigen Preisen, nämlich bis zu -80% vom regulären Preis. 🤩 Du bist auf der Suche nach einer Duftkerze für deine Mama? Oder möchtest du doch lieber einen Schal für deinen Papa? Deine Oma ist ein richtiger Gourmet? Dein Hund hat sich ein neues Kuschelbett verdient, deine beste Freundin wünscht sich schon lange ein neues Set Champagner-Gläser und dein Freund braucht eine neue Yogamatte? 🎁 Dann hopp auf zu HalfPrice, denn da wirst du fündig! ✨ Hinter diesem Türchen versteckt sich ein tolles Geschenk, dass jedem Freude bereitet!

Huma Eleven

Hast du schon eine Idee, was du zu Weihnachten schenken wirst? 🎁 Bevor es wieder ein Paar bunte Socken wird, haben wir eine Geschenkidee, über die sich bestimmt jede:r freut! ☝🏼 Eines sei bereits jetzt verraten: Bei diesem Present können die Beschenkten selbst mitbestimmen. Egal ob ein neues Buch für alle Leseratten oder ein hübsches Kleid für die Fashionstas unter euch, bei huma eleven, FISCHAPARK und Q19 werden alle fündig. 😉 Na, neugierig, was sich hinter diesem Türchen versteckt? 🎄

Kneipp

Eine kleine Auszeit kann zur absoluten Entspannung führen. 💗 Egal ob für die Mama, die beste Freundin oder den Boyfriend: Alle haben sich ein klein wenig Erholung verdient. Mit den wunderbar pflegenden Produkten von Kneipp kreierst du Wohlfühl-Momente für deine Liebsten. Egal, was sich hinter unserem Türchen versteckt, wir garantieren dir absolute Entspannung. Ob du als Gewinnerin diese selber nutzt oder teilst, ist ganz dir überlassen. 🤩

Nature Box

Die trockene Winter-Luft strapaziert unser Haar und gerade für die anstehenden Festtage wollen wir vor allem eines: eine glänzende, gesund-aussehende Mähne! 💇‍♀️ Da ist es klar, dass wir eine Extra-Portion Pflege brauchen. Am liebsten greifen wir hier zu Produkten, die unser Haar verwöhnen und dabei gleichzeitig auch einen Beitrag für Mensch und Umwelt leisten. 💚 Die Marke Nature Box können wir ohne schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber verwenden, denn Nature Box produziert ihre Tiegel und Flaschenkörper aus 100% Social Plastic®. Unsere Haare müssen bei den Ergebnissen keine Abstriche machen und erstrahlen nach der Anwendung in wunderschönem Glanz. ✨ Seid gespannt, was hinter diesem Türchen auf euch wartet.

Piatnik

Die Tage rund um Weihnachten sind ruhig, besinnlich und verbringen wir meistens im Kreise unserer Familie. Gemütliches Beisammensein steht dabei am Tagesprogramm und damit uns nicht langweilig wird, sind Gesellschaftsspiele in diesen Tagen unabdingbar. 🎲 Was haben DKT, Smart 10 und Activity gemeinsam? RICHTIG! Sie alle gehören zum Piatnik Spieleverlag. Na? Habt ihr schon eine Vermutung, was sich hinter diesem Türchen verstecken könnte? 🤔 Wir geben euch einen kleinen Hinweis: Es handelt sich um einen absoluten Gesellschaftsspiel-Klassiker, der uns (neu!) in unsere Kindheit versetzt. 😍 Langeweile während der Weihnachtszeit hat hiermit keine Chance!

Seeberger

Lust auf einen Snack? 🥰 In der Weihnachtszeit kann es mit Keksen und Co. ganz schnell zu süß werden. Dank Seeberger schaffen wir einen gesunden Ausgleich und holen uns leckere Snacks ins Haus. Zum Seeberger Sortiment zählen beliebte Klassiker wie Studentenfutter, Nussmischung, naturbelassene Nüsse und aromatische Trockenfrüchte. Und weil wir davon nicht genug kriegen können, versteckt sich hinter einem unserer Türchen eine tolle Überraschung von Seeberger. 🥜

SKINY

Die inneren Werte zählen: Was bringt uns im Winter ein kuschelig warmes Outfit, wenn das Untendrunter nicht sitzt? 🩲 Bei SKINY kann das nicht passieren, denn das österreichische Traditionsunternehmen produziert hochwertige Unterwäsche zum Wohlfühlen. Als täglicher Begleiter, beim Sport, unter dem Paillettenkleid bei der Weihnachtsfeier oder als sexy Start ins neue Jahr: SKINY steht für Selbstbewusstsein – sich in der eigenen Haut wohlfühlen, den Körper lieben, verwöhnen und sexy finden. 😍 Dieses Türchen wird dich schon bald selbstbewusst die Hüllen fallen lassen, frech, bequem, unkompliziert und einfach schön. 🎁

Strongbow

Wir finden ja, es gibt gar nicht genug Anlässe um Anzustoßen. 🍾 Und genau deshalb lieben wir die festlichste Zeit des Jahres: Vom Punschtrinken mit Freunden, über Weihnachtsfeiern, Familienfeste und natürlich Silvester, es gibt so viele Gelegenheiten, um mit Sprudel oder noch besser, einem leckeren Cider anzustoßen. 🎄 Was dabei nicht fehlen darf? Ausgelassene Stimmung, die besten Freunde und natürlich Strongbow. Bei diesem Türchen versteckt sich eine tolle Überraschung von Strongbow, für ein stilvolles Anstoßen zum Jahreswechsel! 😍✨

Tezenis

Darf es auch unten drunter etwas festlicher sein? 😏😍 Mit schöner Unterwäsche von Tezenis wird Weihnachten in diesem Jahr besonders prickelnd. Egal ob für einen gemütlichen Abend auf der Couch oder beim Weihnachtfest – wir fühlen uns umso schöner, wenn auch das richtige Dessous gewählt wurde. Was sich wohl hinter dem Tezenis-Türchen versteckt? Ihr dürft gespannt bleiben. 💗

Vereinigte Bühnen Wien

Wir LIEBEN Musicals! 😍 Auch unsere Elfi versteckt sich gerne im Publikum, um der tollen Musik zu lauschen. Du willst auch endlich wieder dieses Feeling erleben und einen tollen Abend mit grandioser Musik erleben? Dann sei gespannt auf unser Adventkalendertürchen der Vereinigten Bühnen Wien! 🎶❤