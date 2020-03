Warum du an gewissen Stellen Pickel bekommst und an anderen nicht, kann bestimmte Gründe habe. Deine Haut verrät dir nämlich so einiges über deine Gesundheit.

Vom Schlafmangel, über Hormone bis hin zu einem geschwächten Immunsystem. Das bedeuten Pickeln an verschiedenen Stellen in deinem Gesicht.

1. Pickel auf der Stirn

Pickel auf der Stirn sind meistens ein Zeichen für Schlafmangel. Sieben bis neun Stunden Schlaf solltest du pro Nacht bekommen, damit deine Haut besser wird.

2. Über den Augenbrauen

Wenn die Haut über deinen Augenbrauen schlechter wird, liegt das meist an deinem Immunsystem. Mit einem Blick auf die Zone über deinen Brauen erkennt man auch, ob sich eine Grippe anbahnt, man gerade eine hat oder sie gerade abklingt.

3. Zwischen den Augenbrauen

Wenn du immer öfter Pickel zwischen deinen Augenbrauen bekommst, dann könnte es an deiner Ernährung liegen. Entweder ist sie schlecht oder du hast eine Unverträglichkeit (von der du noch nichts weißt).

4. Pickel auf den Wangen

Laut chinesischer Heilmethode sind die Wangen mit den Atemwegen verbunden. Wenn die Haut dort schlecht ist, könnte es daran liegen, dass die Luft in deiner Umgebung schlecht ist oder, dass du rauchst.

5. Kiefer- & Kinnbereich

Das ist der Bereich, der mit deinem Hormonspiegel in Verbindung steht. Wenn die Pickel dort sprießen, könnten deine Periode oder Hormonschwankungen der Grund sein.