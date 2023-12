Ein Beziehungs-Aus ist nicht immer leicht zu verkraften. Trotzdem verdient die Partnerin oder der Partner eine ehrliche Aussprache. Der neue Schlussmach-Trend „Quiet Dumping“ geistert zurzeit durch die Beziehungswelt und setzt dem Herzschmerz noch einen drauf.

Wir erklären euch was es mit dem neuen Trend „Quiet Dumping“ auf sich hat.

Quiet Dumping als neuer Trennungs-Trend

In der Dating- und Beziehungswelt haben wir bereits von Ghosting und Gaslighting gehört. Jetzt kommt eine Neuheit dazu: Quiet Dumping. Dieser Schlussmach-Trend leitet sich vom ursprünglichen Job-Trend „Quiet Quitting“ ab, der aktuell in der Social-Media-Welt, vor allem auf TikTok Fuß gefasst hat. Quiet Quitting bedeutet, dass man absichtlich weniger Energie und Zeit in seinen Job steckt, weil man bereits mit der Arbeit im „stillen“ gekündigt hat. Nun überträgt sich dieser Trend aus der Arbeitswelt in die Beziehungswelt.

Quiet Dumping kann schmerzhafter als Ghosting sein

Beim Schlussmach-Trend Quiet Dumping, also „leises Schlussmachen“ distanziert sich die Partnerin oder der Partner langsam vom anderen Teil der Partnerschaft. Das passiert emotional und körperlich. Tief im inneren hat man bereits mit der Beziehung abgeschlossen, weshalb auch weniger Zeit und Liebe in die Partnerschaft gesteckt wird. Ein offenes Gespräch findet hierbei nicht statt. Die Person, die bereits mit der Beziehung abgeschlossen hat, lässt stattdessen seine Partnerin oder seinen Partner über das distanzierte Verhalten im Unklaren. Und erhofft sich dabei, dass sie oder er von selbst darauf kommt und im Idealfall den Schlussstrich zieht.

Quiet Dumping kann sogar schmerzhafter als Ghosting sein. Natürlich kann uns auch Ghosting verärgern, weh tun oder zum overthinken anregen. Nichtsdestotrotz verschwindet die Person aber aus unserem Leben und beendet somit die „Beziehung“. Quiet Dumping hingegen schleicht sich langsam an, was für viele Betroffene schmerzhafter sein kann. Schließlich ist das Ende vorhersehbar, es wird aber in die Länge gezogen und dabei nicht ehrlich kommuniziert. Dabei wäre es einfach fair, wenn offen kommuniziert wird!

Communication is the key!

Der Schlussmach-Trend wird auch als eine Form von Gaslighting oder Ghosting gesehen. Denn die Person, die Quiet Dumping betreibt, steht das falsche Verhalten meist gar nicht ein. Stattdessen spricht sie sich aus der Situation heraus. Es wird dem Gegenüber eingeredet, dass leises Schlussmachen weniger verletzend wäre, weil man ja „nicht direkt“ Schluss macht.

Trennungen sind nicht immer einfach zu verdauen, dennoch verdient jeder Mensch ein offenes Gespräch und weniger heranschleichende Distanz. Deshalb ist die beste Möglichkeit dem Trennungs-Trend zu entkommen eine direkte Konfrontation mit der Partnerin oder dem Partner. Wenn eine gewisse Distanz oder dicke Luft verspürt wird: Immer ansprechen! Es ist sehr wichtig in solchen Situationen offen miteinander zu kommunizieren, auch wenn es einem manchmal schwer fällt. Communication is key!