Egal, ob wir nun Weihnachten mit der Familie feiern werden oder den Heiligen Abend vielleicht doch alleine zu Hause verbringen, um unsere Liebsten zu schützen und das Virus nicht weiterzuverbreiten – das heißt nicht, dass wir uns nicht trotzdem aufhübschen können. Wir haben euch drei festliche Frisuren herausgesucht, die absolut zum Verlieben sind.

So seid ihr zu Weihnachten top-gestylt!

Stylische Frisuren für Weihnachten

Einfach etwas Glitzer ins Haar streuen oder einen festlichen Haarreifen aufsetzen – mit ein paar kleinen Tricks zauberst du dir die perfekte Weihnachtsfrisur:

1. Glitter Hair

Sind wir uns ehrlich: Von Glitzer können wir einfach nicht genug bekommen. Außerdem lässt sich damit so ziemlich jede Frisur aufpeppen und festlich machen. Egal, ob Pferdeschwanz, Locken oder glatte Haare – streue einfach etwas Glitzer darauf und schon bist du perfekt für Weihnachten gestylt. Glitzer fürs Haar gibt’s übrigens in allen möglichen Varianten, wie zum Beispiel als Haarspray oder Gel.

2. Hoher Dutt

Keine Frisur ist eleganter und festlicher als ein klassischer Dutt. Deshalb ist dieser Hairstyle natürlich auch zu Weihnachten immer perfekt. Wer den klassischen Style etwas aufpeppen will, der kann auch die etwas lässigere Variante wählen. Dazu einfach die Haare eher locker zu einem Dutt zusammenbinden und einzelne Strähnen aus dem Dutt herauszuziehen. Um den Look festlich zu machen, die losen Strähnen am besten locken. Richtig süß sieht die Frisur außerdem aus, wenn man vor im Gesicht zwei lockige Strähnen offen lässt. Für den weihnachtlichen Touch noch eine Glitzer- oder Perlenspange ins Haar und die Frisur sitzt perfekt!

3. Weihnachtlicher Haarreifen

Es braucht nicht viel, um eine festliche Frisur zu zaubern. Oft reicht schon ein süßer Haarreifen aus, um weihnachtliche Stimmung zu zaubern. Wie wär’s mit einer süßen Weihnachtsmütze oder aber einfach eine elegante Variante mit schwarzem Samt und weißen Perlen? Haarreifen sind dieses Jahr ohnehin voll im Trend und deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Kleiner Bonus obendrauf: Diese Frisur ist super easy und bekommt wirklich jeder hin!