Hin und wieder gibt es Phasen, in denen einfach nichts so läuft, wie es sollte. Ein Problem nach dem anderen erscheint auf der Bildfläche und bringt unser Leben so richtig durcheinander. Besonders diese drei Sternzeichen müssen noch in diesem Monat mit einer echten Herausforderung rechnen.

Welche das sind, lest ihr hier.

Fische

Stress gehört für den Fisch mittlerweile schon zum Alltag. Er kann sich nicht mehr erinnern, wann er sich das letzte Mal so richtig gelangweilt hat. Daher überrascht es ihn auch nicht sonderlich, dass er in seinem Job jetzt noch mehr Aufgaben aufgebrummt bekommt, als ohnehin schon. Doch das Sternzeichen weiß glücklicherweise ganz genau, was es kann und wo seine Grenzen liegen, daher wird es auch diese Herausforderung bravourös meistern. Im Nachhinein kann der Fisch stolz auf sein Durchhaltevermögen und seinen Kampfgeist sein.

Zwillinge

In letzter Zeit war der Zwilling sehr oft mit Streit konfrontiert. Jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Schlechte: der Höhepunkt kommt leider erst. Gerade die letzten Tage des Septembers gestalten sich nicht gerade harmonisch für das Sternzeichen. Meinungsverschiedenheiten, schlechte Stimmung und Konflikte stehen nahezu an der Tagesordnung, egal ob mit der Familie, Freunden, Partner:in oder im Job. Doch die gute Nachricht: Auch diese Phase geht wieder vorbei und da alle wissen, wie schwierig die aktuellen Zeiten sein können, ist auch niemand nachtragend …

Skorpion

Wenn sich der Skorpion etwas in den Kopf gesetzt hat, dann unternimmt er normalerweise wirklich alles in seiner Macht Stehende, um sein Ziel zu erreichen. Doch leider macht ihm die Planetenkonstellation gerade einen fiesen Strich durch die Rechnung. Denn sämtliche Pläne, die das Sternzeichen fein säuberlich erarbeitet hat, wollen einfach nicht aufgehen. Also heißt es jetzt umdisponieren und von vorne beginnen. Eine Herausforderung, die für den Skorpion zwar anstrengend und Kräfte zerrend, aber definitiv nicht unmöglich ist. Daher sieht er diese Hürde auch als Challenge an, die er unbedingt gewinnen möchte.