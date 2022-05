Der ehemalige „House of Cards“-Star Kevin Spacey muss sich wohl bald wegen sexueller Nötigung vor Gericht verantworten. Dem Schauspieler wird nämlich vorgeworfen, drei Männer sexuell belästigt zu haben.

Die Anzeige wurde seitens der britischen Staatsanwaltschaft nun offiziell genehmigt.

Kevin Spacey wegen sexueller Nötigung angeklagt

Es sind heftige Vorwürfe, die gegen den Schauspieler Kevin Spacey erhoben werden. Der „House of Cards“-Darsteller wird in Großbritannien nun offiziell wegen sexueller Übergriffe angezeigt. Laut Strafverfolgungsbehörde handle es sich dabei um eine Klage wegen sexueller Nötigung von drei Männern in vier Fällen. Er wird zudem beschuldigt, eine Person ohne deren Zustimmung zu „penetrierenden sexuellen Aktivitäten“ genötigt zu haben.

Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich in London zwischen März 2005 und August 2008, sowie im Westen Englands im April 2013 zugetragen haben. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, der Anklageerhebung sei eine Überprüfung von Beweismitteln vorausgegangen, die die Londoner Polizei gesammelt habe.

CPS authorises sexual assault charges against Kevin Spacey



Rosemary Ainslie, Head of the CPS Special Crime Division, said: “The CPS has authorised criminal charges against Kevin Spacey, 62, for four counts of sexual assault against three men.



➡️https://t.co/1bLq1nv1S0 pic.twitter.com/TqDuEfoLIE — Crown Prosecution Service (@CPSUK) May 26, 2022

In der Mitteilung weisen die britischen Strafverfolger aber auch darauf hin, dass es sich lediglich um eine Anklage handelt und auch für den Schauspieler die Unschuldsvermutung gilt. Es sei nicht die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörde, über Schuld und Unschuld zu entscheiden, sondern einzuschätzen, ob die Vorwürfe einem Kriminalgericht präsentiert werden sollten, heißt es zudem in der Mitteilung.

Vorwürfe seit 2017

Bereits im Herbst 2017 sind im Zuge der MeToo-Bewegung erste Anschuldigungen von sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegen Spacey laut geworden. Mindestens 20 Männer erhoben damals Vorwürfe gegen den Schauspieler wegen „unangemessenen Verhaltens“ am Londoner Old Vic Theater. Der 62-jährige Schauspieler war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter des Theaters.

Roberto Cavazos, ein Schauspieler, der damals im Old Vic arbeitete, sagte 2017, er habe damals Begegnungen mit dem Hollywood-Star gehabt, „die an das grenzten, was man Belästigung nennen könnte“. Spacey hatte diese Vorwürfe in der Vergangenheit immer zurückgewiesen.

Vorzeitiges „House of Cards“-Karriere-Aus

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Jahr 2017 lag Kevin Spaceys Karriere auf Eis. Zuvor hatte er mit der Netflixserie „House of Cards“ große Erfolge gefeiert. Darin spielte Spacey über fünf Staffeln die Hauptrolle des skrupellosen US-Politikers Frank Underwood.

Auch Crewmitglieder der Serie, bei der der 62-Jährige zudem als ausführender Produzent tätig war, warfen Spacey sexuelle Belästigungen vor. Daraufhin kündigte der Streaming-Gigant die Zusammenarbeit. „House of Cards“ wurde dann letztendlich ohne Kevin Spacey zu Ende gedreht. Im Sommer 2021 stand der zweifache Oscar-Preisträger erstmals seit den Vorwürfen wieder vor der Kamera.