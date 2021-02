Niemand stellt sich gerne seinen Problemen und setzt sich gerne mit Dingen auseinander, die schieflaufen. Manchen von uns fällt das aber besonders schwer. Und anstatt Lösungen zu finden, laufen wir einfach davon. Oft hängt das mit unserem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Tierkreiszeichen können sich ihren Problemen einfach nicht stellen.

Steinbock

Der Steinbock befasst sich absolut gar nicht gern mit seinen Problemen. Denn er ist viel zu konzentriert darauf, immer erfolgreich zu sein. Wenn mal etwas schiefläuft, dann gibt er nur in den seltensten Fällen zu, dass sein Plan nicht so aufgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Stattdessen ignoriert er die Probleme lieber und tut so, als wäre nichts passiert. Aus diesem Grund wirkt der Steinbock auf andere auch oft kühl und distanziert. Doch hat man ihn erstmal näher kennengelernt, wird man schnell bemerken, dass er eigentlich sehr liebenswürdig ist.

Schütze

Der Schütze genießt sein Leben gerne ohne jegliche Sorgen. Aus diesem Grund ergreift er auch meist die Flucht, sollte sich ein Problem mal nicht sofort von selbst lösen. Zudem hasst er es, sich aufwendigen Herausforderungen zu stellen und wählt stattdessen lieber den einfacheren Weg. Dieses Sternzeichen ist eigentlich ein extrem positiver Mensch. Doch sobald kleine Probleme auftreten, fühlt er sich schwach und negativ, deshalb verdrängt er sie lieber.

Waage

Dieses Sternzeichen ist absolut harmoniebedürftig und vermeidet Stress und Streit so gut es geht. Kein Wunder also, dass die Waage Meisterin darin ist, Probleme zu verdrängen und vor ihnen davonzulaufen. Innere Ruhe und Zufriedenheit sind ihr so wichtig, dass sie Problemen lieber aus dem Weg geht und ständig so tut, als würden wir in einer absolut heilen Welt leben.